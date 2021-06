Escucha el primer álbum de Yard of Blondes, Feed The Moon

Yard of Blondes es un grupo franco-americano formado por los franceses Vincent Jacob (voz / guitarra) y Fanny Hill (bajo / voz), el turco Burak Yerebakan (guitarra) y el estadounidense Forrest Mitchell (batería). De ellos se empezó a hablar en 2013 después de que el legendario DJ californiano Rodney Bingenheimer, de la KROQ, pinchó alguno de sus temas, aunque ya llevaban un tiempo en activo. Desde entonces sus canciones, entre ellas “You and I & I”, “Lowland”, “Do you need more?” o “Hummingbird”, han tenido éxito tanto en los Estados Unidos como en Francia, donde han realizado numerosas apariciones en televisión.

En 2019 Yard Of Blondes lanzaron un sencillo titulado “I Want to Dance All Summer”, su primera canción original bilingüe, acompañado de un remix del DJ y productor Joachim Garraud. El sencillo rotó en alrededor de cincuenta estaciones de radio en julio de 2019 y se transmitió en Francia en Cstar y MTV HITS, así como en el canal estadounidense Reelz, durante varios meses. En meses posteriores publicaron otros sencillos con los que adelantaban el que iba a ser su primer álbum, que iba a ser editado en principio con los sellos Die Laughing Records (California) y Golden Robots (Australia). La pandemia frustró sus planes y en su lugar lanzaron un EP en vivo: Close to Home.

En 2021 finalmente, aunque recurriendo a la autoedición después de un año muy complicado, Yard of Blondes han publicado el álbum Feed The Moon después de casi cuatro años desde que empezaron a componer las primeras canciones. Un disco producido por Billy Graziadei (Biohazard), mezclado por Michael Patterson (Nine Inch Nails) y masterizado por Maor Applebaum (Faith No More). El disco es un interesante tratado de rock alternativo que recoge influencias muy diversas (desde el grunge al stoner rock y desde luego el rock independiente de los 90) y al mismo tiempo suena actual, conteniendo bastantes de las canciones que nos han ido dando a conocer durante todo este tiempo junto con alguna inédita como “Teenage dreams”. A pesar de tratarse de un debut, estamos ante un disco perfectamente acabado, con canciones sólidas y un sonido muy personal, con unas excelentes guitarras, espléndida producción y letras más elaboradas de lo habitual.

A continuación puedes escuchar Feed The Moon, el disco debut de Yard of Blondes que se ha hecho esperar casi 4 años, en Spotify.

(las fotos del grupo son obra de Victoria Smith)