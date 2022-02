Madrugada publican su primer disco en una década

Madrugada están de vuelta una década después del fallecimiento de su guitarrista Robert Burås. Los tres miembros originales restantes, Høyem, Frode Jacobsen (bajo) y Jon Lauvland Pettersen (batería), revigorizados por extraordinario recibimiento de sus fans, decidieron entrar al estudio de nuevo para trabajar en nuevos temas.

Tras celebrar el 20 aniversario de su debut la banda noruega regresa con un álbum que lleva por título Chimes at Midnight. Para su creación rescataron un par de canciones antiguas: “The World Could Be Falling Down”que proviene de la época de su primer álbum y “Slowly Turns The Wheel” compuesta en algún momento entre el tercero y el cuarto álbum. El resto es material completamente inédito.

Para este nuevo álbum contaron con el productor Kevin Ratterman (Ray LaMontagne, My Morning Jacket, The Flaming Lips). La idea era grabar en vivo en el estudio, en cinta analógica.

Apenas estuvo la última canción del álbum grabada, “Ecstasy”, la banda volvió a casa en marzo de 2020, justo cuando comenzó la pandemia global. El resto del trabajo, overdubs y mezcla, se tuvo que terminar desde la distancia.

Høyem: “‘Chimes at Midnight’ nació de una atmósfera de verdadera alegría y buena voluntad. Para mí, es un disco apasionante”.

Escucha ‘Call My Name’ de Madrugada