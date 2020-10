Escucha el segundo álbum de Same Fire, As Humans

Hace un par de años te hablábamos en esta misma sección 7 Minutos al Día del grupo cordobés Same Fire. En aquel entonces integraban la banda, formada en 2017, Eduardo Sánchez (voz y guitarra), Paco López (bajo y coros), Daniel Sánchez (batería, percusión y coros) y Álvaro Guerrero (guitarras, lap steel, coros y arreglos). Aunque la mayoría venían de estilos dispares como el country y el heavy metal, pusieron en marcha el proyecto buscando fusionar el blues con el pop y el rock alternativo. Hacía poco que habían publicado The Roots, primer EP de Same Fire y también el primero editado por el sello Mono No Aware Records.

Ahora han pasado dos años y ha habido cambios en Same Fire. Álvaro Moreno ha entrado en el grupo en sustitución de Daniel para encargarse de la batería y la percusión. Con esta nueva formación han lanzado su segundo disco, As Humans. Se trata de un álbum de 10 canciones que ya está disponible en todas las plataformas de streaming y distribución digital, así como en una cuidada edición CD publicada de nuevo por el sello independiente Mono No Aware Records. De momento la página web de la discográfica es el único canal disponible para adquirir el disco, que también está a la venta en la tienda Discos Vitalogy. La actual crisis sanitaria ha obligado a Same Fire a cancelar la gira de presentación que tenían programada.

As Humans es un disco más suave, enfocado a texturas cercanas al blue-eyed soul. Sonidos que deben mucho a las colaboraciones de Sergio Valdehita (Sidecars, Iván Ferreiro…) en los teclados y Luis López Pinto como compositor de arreglos de cuerda y viento metal, fundamentales para esa especie de smooth-jazz con el que en ciertos momentos llegan a envolver esta decena de canciones. De esa forma, el grupo sigue manifestando sus preferencias musicales pero encuentran un nuevo espacio, más elegante y sofisticado, en el que ubicar estas nuevas composiciones.

En cuanto a la temática de las letras, cuenta el vocalista de la banda, Eduardo Sánchez, que “se trata de un disco que, sin ser conceptual, persigue una línea muy clara en el mensaje, como es analizar aquellos espacios comunes en la vida de todas las personas, su desarrollo en sociedad y sus pensamientos profundos”. En efecto, sentimientos universales como las relaciones de amistad, el amor, la muerte, la pérdida y la influencia de las religiones aparecen a lo largo del álbum.

El disco ha sido mezclado por Pablo Pulido en Estudio Uno (Madrid). El mítico ingeniero Steve Fallone (John Mayer, The War On Drugs, Bon Iver…) se ha encargado de la masterización en los estudios Sterling Sound de Nueva Jersey, Estados Unidos.

A continuación puedes escuchar As Humans, lo nuevo de Same Fire, en Spotify. El álbum también está disponible en la página de Bandcamp del grupo.

Same Fire en Facebook