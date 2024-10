Estrenamos el nuevo vídeo de Driive

Driive es un grupo madrileño formado por Brian «The Brain» a la voz, Coke «PsychoJoe» y Alex «Frequency» a las guitarras, «El Santo JOB» al bajo y Hoss «Factory» a la batería. El pasado mes de junio publicaron su primera canción en castellano, «Ahora o nunca», un tema que estrenamos en exclusiva en Muzikalia. Aquella canción era el segundo avance de su próximo LP, que se publicará el próximo mes de noviembre con el título de Conspire.

Mañana Driive lanzarán un nuevo sencillo, «The world is ours». Se trata de una canción que les reafirma en una progresión hacia un rock más directo y divertido. En sus propias palabras, «‘The World Is Ours'» es un tema muy Driive, con unas guitarras muy contundentes, unos estribillos altamente coreables y una base rítmica muy potente«. Nos recuerdan, además, el mensaje que cantan en el estribillo: «el mundo es nuestro y no tenemos tiempo que perder…«.

«The world is ours» se presenta con un video lyric a cargo de Oyeme! Estudio. El vídeo combina un estilo similar al cómic con una estética punk, reforzando el mensaje positivo y festivo de la canción a pesar del enfoque un tanto minimalista, aunque efectivo y atractivo, en lo que respecta al uso de los colores.

Hoy, un día antes de su lanzamiento oficial, estrenamos en Muzikalia el nuevo sencillo de Driive, «The world is ours».

Driive estarán presentando su nuevo disco, Conspire, en un concierto que tendrá lugar el 30 de noviembre en Tempo Club (Madrid) junto a Living Camboya. Puedes conseguir tus entradas en este enlace de compra anticipada.