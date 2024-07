Estrenamos el nuevo videoclip de Driive

Driive lanzaron el pasado 21 de junio su primer tema en castellano, «Ahora o nunca». Un tema que se convirtió así en el segundo avance de su próximo LP, que se publicará a finales de 2024 y estará producido por Carlos Hernández Nombela en el Castillo Alemán. Si eres seguidor de nuestra PlayList de las Canciones de la Semana, ya conocerás la canción puesto que te la presentamos la misma semana de su lanzamiento. «Ahora o nunca» contiene ecos de algunas de las influencias principales de la banda madrileña, desde el krautrock de Can y Neu! hasta el poderío de Queens Of The Stone Age pasando por bandas españolas como Triángulo de Amor Bizarro, Lori Meyers o El Columpio Asesino.

Desde mañana, «Ahora o nunca» contará también con un videoclip dirigido por el director teatral, dramaturgo y actor Aitor Gata. La canción formará parte de la banda sonora de su ópera prima Cometiendo Aciertos, pendiente de estreno. La protagonista del vídeo es también la actriz protagonista de la película, Celia Medrano, que da vida de manera impactante y emocionante a la heroína de la cual habla el tema. Las imágenes del vídeo están rodadas tanto en interiores como en exteriores, presentando una marcada estética cinematográfica y un montaje muy dinámico. La historia escenifica la rebelión contra un pasado y presente injustos y una carrera metafórica hacia un futuro mejor.

Hoy, antes de su lanzamiento oficial, estrenamos en Muzikalia el vídeo de «Ahora o nunca», el último sencillo hasta la fecha de Driive.

Próximos conciertos de Driive:

J22 Agosto “Ruta Gastromusical” Cooltural Fest (Almería)

S28 Septiembre La Puerta Verde (Cuenca)

S05 Octubre Dublín (Gandía)

S30 Noviembre Tempo Club (Madrid)