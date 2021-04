Estrenamos en exclusiva el nuevo sencillo de Replays

Replays son un dúo de productores sevillanos de música electrónica, Atk Epop y Mist3rfly, que a su vez son la parte musical del veterano trío de pop electrónico Lemon^Fly. Aunque este proyecto conjunto arrancó el pasado verano, ambos se conocen desde hace más de 25 años y siempre les ha unido la música electrónica en todas sus vertientes y estilos, compartiendo admiración por The Chemical Brothers, Moby, Trentemøller, Pet Shop Boys, New Order, Gesaffelstein o Kraftwerk, entre otros.

Replays nació inicialmente con la idea de remezclar clásicos de las pistas de baile de los 90s como hicieron en Solid Session, su debut discográfico con Flor y Nata Records, publicado el pasado mes de enero. Ahora sin embargo se disponen a lanzar un nuevo EP con tres temas propios: “Hit the club”, donde condensan la energía del eurodance y el sonido EDM tan de moda; “Acid 2021”, reivindicación del sonido acid house con guiño a los Chemical Brothers, y “Digital XXII”, con ritmo 90s, influencia house y un bajo muy funk.

Un disco que verá la luz mañana viernes del que hoy te anticipamos, en estreno exclusivo para Muzikalia, el vídeo-single de “Hit the club”, la canción que abre el disco. Una producción pensada para llenar las pistas de baile, cuando volvamos a tener ocasión de hacerlo. El vídeo de “Hit the club” ha sido rodado por Despeina Dos en el Sala Even de Sevilla, y editado, realizado y montado por Atk Epop.

Y si “Hit the club” te ha abierto el apetito y no puedes esperar a escuchar el EP al completo, también te damos la oportunidad de hacerlo a continuación desde la página de Bandcamp de Flor y Nata Records.

Hit the Club by Replays

