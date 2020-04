Estrenamos lo nuevo de Corcs Drum & Organ

Corcs Drum & Organ es un dúo de Barcelona formado por Oriol Cases a la batería y Joan Sobrevals al órgano. Juntos crean piezas musicales que le dan una vuelta actual a sonidos como a la música de baile de los ’70: Rhythm & Blues, Groove, Soul, Funk, con pinceladas de Ska, Reggae, Boogaloo, Afro, etc. Todo ello usando dos instrumentos, la batería y el órgano, que fueron fabricados en Barcelona por aquella época. Las canciones del dúo pueden gustar a seguidores de gente como Booker T. And The M.G.’s, Jimmy Smith, Jackie Mittoo, Banana Needle, Cory Henry, Lachy Doley, Barbara Dennerlein, Vulfpeck…

El próximo 17 de abril Corcs Drum & Organ publicarán Una Altra Excepció, disco que, entre otras, contiene diferentes mezclas de un tema que estrenan hoy mismo y que os presentamos en exclusiva en Muzikalia: “Jackie Mittoo has a spam message in his inbox”. Os mostramos hoy esta canción del dúo barcelonés acompañada de un vídeo grabado en los Estudios Creueta de Sabadell. La canción también aparecerá en un próximo recopilatorio de Jamaicat. El álbum Una Altra Excepció saldrá publicado en edición limitada y numerada de 300 unidades a través de Adarce, subsello de BCore.

Aquí podéis ver, en exclusiva para Muzikalia, a Corcs Drum & Organ en acción interpretando su nuevo tema “Jackie Mittoo has a spam message in his inbox”.

(la foto de Corcs Drum & Organ que encabeza el artículo es obra de Violeta Palazón)