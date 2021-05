Estrenamos el vídeo de ‘On the Verge’ de Indigo Drone

Tras la presentación de su último EP ‘So May We Live In Interesting Times’, Indigo Drone refrescan su discografía con un doble single veraniego.

‘On The Verge’, de la que estrenamos su vídeo en exclusiva, es una canción acerca de sentir tan cerca un cambio pero con la frustración de no encontrarlo por ningún lado. Actitudes y la filosofía moderna que tenemos hoy en día mezclada con nuestras expectativas nos dan unas subidas y bajadas de tamaño tsunami. Es una canción de pop con hooks por todos lados que igual les será difícil de olvidar.

‘Apple Pips’ fue un experimento entre Rich y Stu bajo la influencia de demasiado sol y tal vez un poco de Coca-Cola Cherry encima. Puedes escuchar unas letras traviesas y juguetonas con armonías estilo Beach Boys para poner una sonrisa en la cara de cualquiera.

Escucha “On The Verge” de Indigo Drone