Libro: Flea – Acid for the Children (Libros Cúpula)

Flea, bajista de Red Hot Chili Peppers, es el último artista que se suma a la lista de escritores que nos cuentan sus memorias. El australiano Michael Peter Balzary (es su verdadero nombre) publicaba Acid For The Children hace un par de años y por fin llega a nuestro país de la mano de Libros Cúpula.

Prologado por la gran Patti Smith, Acid For The Children no es un libro sobre Red Hot Chili Peppers, es la historia de un superviviente que nos hablará de su vida desde sus primeros años en las antípodas, hasta su llegada a EEUU y sus inicios en la música. Un hombre forjado con la pulsión con la que aporrea su bajo, que tuvo que afrontar un traslado primero a Nueva York y luego a Los Angeles, el divorcio de sus padres y a un padrastro músico de jazz atormentado que le marcó notablemente. Esto es solo un pequeño resumen de estas interesantes memorias que estamos seguros tendrán una segunda parte, ya que terminan en 1983, en lo que fue el primer show de Red Hot Chili Peppers en un bar llamado Grandia Room. En este libro llegaremos a entender cómo Michael se convierte en Flea, ese portentoso bajista que más allá de ser uno de los músicos más dotados de su generación, es un torrente de personalidad y luz, forjado tras soportar a unos malos padres, caer en drogas callejeras, viajar con LSD en shows de Echo & the Bunnymen, crecer escuchando jazz, asistir a clases kárate, sumergirse punk rock o en novelas de ciencia ficción de autores como J. R. R. Tolkien y Kurt Vonnegut.

Un libro muy diferente a este tipo de entregas escritas por músicos, dotado de verdad y sensibilidad, de una persona tremendamente espiritual que se construyó a sí misma, que viene a confesar cosas como: “Busqué amor en los rostros de las personas que veía en la calle”, mientras la música, siempre presente, se va abriendo camino desde que era un impresionable muchacho y le ayuda a encontrar su lugar en el mundo. Años de búsqueda que por fin le ponen en la órbita de su amigo inseparable Anthony Kiedis “La forma en que me uní a mis amigos siempre había sido intensa, pero con Anthony era una mierda de otro nivel: el espíritu de aventura, el ajetreo de la calle, las drogas, el arte, la filosofía, la quema deseo de hacer que algo suceda. Nada de lo que hice lo asustó, y asusté a todos los amigos que tuve”

Nos quedamos ansiosos de continuar este viaje junto a un Flea al que ya admirábamos como estrella del rock, pero que ahora desearíamos abrazar para agradecerle la verdad, pasión y amor por la vida que hay en estas adictivas 400 páginas.

