Beth Orton avanza su nuevo disco con el single ‘Weather Alive’

Beth Orton ha anunciado esta semana su séptimo álbum de estudio: Weather Alive que se publicará el 23 de septiembre en Partisan Records y supone su regreso tras seis años de espera.

Coincidiendo con el anuncio, Orton ha publicado el primer single, que da nombre al álbum, “Weather Alive”. Un poco por encima de los siete minutos de duración, es una oscura y atmosférica presentación de la artista británica, que se acerca ahora a su tercera década en la música.

“A través de la escritura de estas canciones y la creación de esta música, encontré mi camino de regreso al mundo que me rodea, una forma de llegar a la naturaleza y a las personas que amo y me importan. Este disco es una exploración sensorial que permitió una conexión con una conciencia que estaba buscando. A través de la resonancia del sonido y un viejo piano golpeado que compré en Camden Market mientras vivía en una ciudad en la que no tenía intención de quedarme, encontré aceptación y una forma de sanación”.

Escucha ‘Weather Alive’ de Beth Orton

Beth Orton estará actuando en Madrid, dentro de Las Noches del Botánico