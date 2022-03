Will Butler anuncia que abandona Arcade Fire

Will Butler anuncia que deja Arcade Fire. La semana que la banda regresaba a la actualidad con “The Lightning I, II“, primer adelanto del que será la continuación de Everything Now (2017), un trabajo llamado WE y que será publicado el próximo 6 de mayo a través de Columbia.

Así lo ha comunicado en un hilo en su Twitter oficial el hermano del vocalista y responsable del bajo, la guitarra, la percusión y el sintetizador:

Hi friends—

I’ve left Arcade Fire — Will Butler (@butlerwills) March 19, 2022

“Hola amigos, he dejado Arcade Fire. Me fui a fines del año pasado, después de que se completó el nuevo disco. No había ninguna razón aguda más allá de que yo haya cambiado, y la banda ha cambiado, en los últimos casi 20 años. Es tiempo para cosas nuevas.

“Gracias a todos los que han venido a los shows de Arcade Fire, o compraron un disco, o aman nuestra música. Es significativo ser parte de sus vidas. Gracias a la tripulación, el personal, la gerencia, la gente del sello discográfico, las bandas, los artistas y los amigos que ayudaron a hacer realidad nuestra visión durante tantos años”.

Recordemos que Will Butler lanzaba en 2020 su tercer disco Generations, y ya anuncia nueva música para próximas fechas.

Esta fue una de sus últimas canciones: