Arcade Fire – WE (Sony Music)

Vivimos en la edad de la ansiedad. Dos años y pico de infierno a causa de un explicable virus que ha arrasado con el mundo que todos conocíamos y lo ha transformado en algo diferente. Arcade Fire han querido arrancar su nuevo disco dando un toque de atención a este hecho. Un inicio que mira hacia adentro y que comenzó a fraguarse tiempo antes de que todo esto estallara. En abril de 2020, justo en época del confinamiento, Win Butler comentaba en sus redes que había escrito un tema casi profético llamado “Age of Anxiety” anterior de la pandemia, y que muchos de los temas que había comenzado a explorar tenían cierta relación. Un año más tarde llegaba “Memories of the Age of Anxiety“, pista instrumental de 45 minutos descrita como “vibraciones meditativas para ayudar a concentrarse y sentirse inspirado”.

Ese es el punto de partida para WE, nuevo álbum de los canadienses que llega un lustro después del entretenido y algo disperso Everything Now, un trabajo que en su momento consideramos de transición y que a día de hoy, queda algo arrinconado junto al resto de su catálogo. En WE, Arcade Fire usan de catalizador creativo todo lo que hemos vivido y optan por ir al grano, condensando en sus 40 minutos sus canciones más sólidas e inspiradas desde tiempos de Reflektor (2013). Esa habitual mezcla entre el folk rock más épico y el dance pop más desprejuiciado, donde no solo hablan de ese aislamiento, sino que ahondan en los problemas de nuestro tiempo, de la desinformación a la caída del imperio americano , las distopías, agujeros negros o la responsabilidad de la paternidad.

Todo lo que nos han ido ofreciendo desde su debut, aparece en unos temas producidos con la ayuda de Nigel Godrich. Desde esa emocionante progresión que contiene la inicial “Age of Anxiety I” o ese arranque entre Bowie y The Beatles de “Age of Anxiety II (Rabbit Hole)” que termina por contagiarse de una explosión de funk contagioso, a “End of the Empire I-IV”, sinfonía espacial dividida en cuatro partes, que arranca como una tierna balada, pero que termina derivando hacia distintos caminos gracias a las cuerdas que la engrandecen.

“The Lightening I, II” pasaría por uno de esos himnos de sus dos primeros discos, un tónico pospandémico muy Springsteen, lleno de grandilocuencia para festejar, mientras que “Unconditional I (Lookout Kid)” canaliza los pinceles acústicos y la pompa orquestal a través de una hermosa pieza escrita para el hijo de Butler y Chassagne: “Las cosas se romperán, cometerás errores / Perderás a tus amigos, una y otra vez”.

“Unconditional II (Race & Religion)” es otro de los momentos álgidos del álbum, una oda synth-pop protagonizada por Chassagne con cameo de Peter Gabriel incluido. El tema titular es el más reflexivo del conjunto, una epopeya acústica con toques a lo Pink Floyd, que cierra una obra en la que Arcade Fire vuelven a demostrarnos todo de lo que son capaces.

Escucha Arcade Fire – WE