Ezezez (Sala Taro) Barcelona 21/03/24

El grupo bilbaíno Ezezez llegaba a Barcelona para hacer lo que sabe. No importa que parte del público no les conociera o que ni siquiera hablaran su idioma; terminarían el bolo bailando, aunque no lo tuvieran previsto. El concierto en la Sala Taro de Sants era parte de la gira de presentación de su nuevo trabajo Katuzaldia, presentado a finales de 2023. Sumado al concierto a principios de mes en Madrid, cerraban así un marzo con el que daban el pistoletazo de salida a su colaboración con Lume!

La constante luz roja que impregnaba el escenario se fundía con el rojo de la camiseta homenaje al pelotari Retegi II que portaba Unai Madariaga (voz y guitarra). Acompañado por el ‘primero solo productor’, y ahora ‘productor y guitarra’ Eneko Ajangiz y por la batería del experimentado Álvaro Olaetxea (Cápsula). Al bajo, distorsionado a veces y otras simplemente oscuro y certero, Mikel Irigoyen. Estos son los integrantes de la banda Ezezez que a pesar de solo tener 2 discos en su haber y llevar un par de años como grupo, tienen sinergias que lo ponen en duda.

En el concierto hubo una mezcla perfecta de canciones de sus dos trabajos: el primero When I Think Something Is Funny I Smile (íntegro en inglés) y el segundo Katuzaldia (íntegro en euskera). Con el primer álbum quizá no tenían un sonido tan definido como con el segundo, pero escuchados en directo y en una combinación perfecta, hacen de todos los temas un conjunto que responde al mismo nombre propio. La energía que desprenden va de menos a más (sin ser ‘menos’ un valor bajo), teniendo varios finales catárticos que no quieres que acaben, como en «Monster» o «Txakurtxo». En la hora y cuarto que estuvieron tocando también hubo momentos tranquilos, con canciones más reflexivas y tristes, como el binomio «Mutiko I» y «Mutiko II». Incluso presenciamos un curioso momento de Unai en la piel de María Dolores Pradera cantando «No Me Amenaces», o de Eneko tributando a Cher con (la siempre acertada en cualquier tipo de guateque) «Believe».

Los dos últimos temas del concierto sirvieron como colofón de la noche. Con «Zikin» ponían a todo el mundo en movimiento y sin tiempo a reponerse, remataban con «Ezezez». Es la canción con la que abren el disco y es toda una declaración de intenciones. Un ritmo inquietante de bajo y batería, una guitarra haciendo piruetas con la distorsión y la energía de Unai dejando claro que siempre están preparados.