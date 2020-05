Fallece Ernesto González de Pribata Idaho y Grupo Salvaje

Ernesto González fallecía ayer en Madrid tras luchar varios años contra la enfermedad. Músico, escritor, profesor, jefe de prensa del FIB desde sus comienzos hasta hace pocos años y responsable de comunicación de Intromúsica en los últimos tiempos, deja un gran vacío no solo en la industria, en la que participó activamente en todas sus facetas, sino sobre todo, entre quienes tuvimos la suerte de conocerle y compartir buenos momentos con él.

Como músico, Ernesto fundó The Pribata Idaho en 1988. Sus primeros álbumes, a medio camino entre el jangle rock, el folk y el powerpop, les sitúan en la historia de nuestra escena como uno de esos grupos del protoindie con una amplitud de miras difícilmente alcanzable para las bandas que llegarían tras ellos. Tras debutar en 1992 con Cactus Juice (Munster Records) y colaborar con músicos de Young Fresh Fellows, llegó su quizá obra más recordada, Sueroine (Munster Records, 1994), con The Byrds en el horizonte y grandes canciones de pop facturadas con esa inconfundible Rickenbacker.

Tras su etapa en Munster Records, sello en el que trabajó además de en Running Circle, The Pribata Idaho fichan por Elefant Records, donde editarían sus dos siguientes discos, Hope (1997) y el último de su carrera, Spain Is Pain (2000), además de varios singles como el recordado Flowers And Bad Seeds (1997).

Después de la disolución de The Pribata Idaho, Ernesto inició una nueva aventura musical que bautizó como Grupo Salvaje, en alusión a la película del mismo título de Sam Peckinpah. Su música se oscureció y tomó tonos fronterizos. Su debut In Black We Trust, fue publicado en 2003 por Acuarela Discos y producido por Abel Hernández (Migala, El Hijo). Tres años después publicarán un segundo álbum llamado Aquí hay dragones, (expresión que utilizaban los vikingos en sus cartas de navegación y mapas para designar los lugares inexplorados de la tierra), en el que seguían fieles a su ideario, llenando sus canciones de símbolos, referencias, influencias y homenajes. Una invitación a la exploración en la que encontrarnos guiños a Bakunin, Leonard Cohen, Ennio Morricone, Tom Waits, Nick Cave o Link Wray –a cuya memoria está dedicado- . Ese 2006 Muzikalia destacó a Grupo Salvaje como el mejor directo nacional del año.

En 2013 llegaría su último disco III (Acuarela discos), su primera referencia íntegramente en español que desgranamos canción a canción junto a él. Una reivindicable obra a recuperar de la que decíamos algo que definió muy bien lo que fue la trayectoria de la formación: “Lo de Grupo Salvaje se asemeja bastante a la historia del escritor que no consigue su reconocimiento en vida. Sólo que a ellos no parece importarles demasiado. Es todo un poco Herman Melville, todo muy Moby Dick, de hecho; y no sólo por el aroma a salitre y maroma reseca que destila el tercer disco de los madrileños. Eso sí, Melville, que murió viendo fracasar su obra cumbre, tardó dos años en escribirla; nosotros hemos esperado alrededor de siete para disfrutar de la tercera entrega de la banda de Ernesto González”.

Como despedida, la banda nos dejó un bonito vídeo a cargo de Nacho R. Piedra, que nos sirve para decir adiós a un querido amigo al que tuvimos la suerte de conocer.

Descanse en paz.