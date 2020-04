Fantastic Negrito está de vuelta con ‘Chocolate Samurai’

El estadounidense Fantastic Negrito tiene una nueva canción, “Chocolate Samurai”, la primera que ha lanzado desde que publicó su último disco, “Please Don´t Be Dead” (2018), que le supuso ganar su segundo Grammy en la categoría de Best Contemporary Blues Album, galardón que también obtuvo con el anterior, “The Last Days Of Oakland” (2016). El videoclip de “Chocolate Samurai”, que empieza con Fantastic Negrito preguntándonos si “ya hemos perdido la cabeza” debido al impacto del coronavirus en nuestro día a día, muestra imágenes que le han hecho llegar decenas de fans de todo el mundo –“desde Milán a Sidney y Oakland y todos los lugares intermedios”, apunta- en las que estos muestran cómo están pasando la cuarentena que nos envuelve.

“Es un momento de luz. Aunque nos encontremos aislados tras nuestras puertas cerradas, estamos en esto todos juntos”, ha comentado Fantastic Negrito, que incluirá “Chocolate Samurai” en su próximo disco, que será el cuarto de su carrera y que se anunciará en breve.