Ela Minus presenta ‘dominique’, otro adelanto de su inminente disco

Ela Minus presenta un single final, “dominique”, que conduce al lanzamiento de su álbum debut, acts of rebellion, que se lanzará este viernes 23 de octubre vía Domino. Es la continuación de una serie de singles / videos, “el cielo no es de nadie,” “megapunk,” y “they told us it was hard, but they were wrong.”. “Dominique” es la canción más diarística de Ela en el álbum, documentando su tiempo haciendo el álbum el año pasado en completa soledad. La voz de Minus es metódica y tranquila sobre las secuencias de ritmos rápidos y los sintetizadores brillantes: “today I woke up at 7PM // my brain feels like it’s going to break // I haven’t seen anyone in a couple of days // I am afraid I forgot how to talk // to anyone else that’s not myself // no quiero dormir hasta que salga el sol // no puedo dormir hasta que salga el sol.”A pesar de su letra de retraimiento, “dominique” ejemplifica la llamada a los “actos de rebelión” para abrazar la belleza de los pequeños actos de revolución cotidianos al crear un espacio personal para expandir la identidad personal y los esfuerzos creativos.

Utilizando solo hardware para interpretar, escribir y grabar, Ela Minus crea música electrónica compleja que irradia una vibración cálida, junto con una comprensión más oscura y casi festiva de que nuestras respiraciones no son infinitas. A lo largo de acts of rebellion, sientes la personalidad y el punto de vista de Ela; sientes su presencia. La portada presenta una foto de Ela con la mayor parte de su rostro oscurecido, pero sus ojos se enfocaron agudamente. Nos pide que nos pongamos en contacto con ella y con las personas que habitan nuestras vidas. Ella sugiere que dejemos nuestros dispositivos en favor de las comunidades de carne y hueso. Nos pide que pensemos, bailemos y amemos, mientras saca a la humanidad de su hardware, máquinas que traquetean y zumban a su lado y, a su vez, nos hacen sentir más vivos. Realizados, producidos y grabados íntegramente por Ela, acts of rebellion es una llamada a luchar, a vivir, a estar presente.

Ela Minus estará el 4 de marzo de 2021 – Madrid, ES @ El Sol