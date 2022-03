Fernando “Tanxencias” Sampedro publica nuevo volumen de Todo En Nombre del Rock ‘n Roll

Algo más de un año después de que publicara su libro Todo En El Nombre Del Rock ‘N Roll, el veterano periodista musical Fernando “Tanxencias” Sampedro lanza un segundo volumen con el subtítulo de 30 Minutos de Pasión. Al igual que en la primera entrega, compuesta por entrevistas a iconos del rock como Lemmy, Johnny Rotten, Ted Nugent o Kris Kristofferson, esta segunda parte es una recopilación de conversaciones de Fernando con nombres igualmente llamativo. Por citar algunos, en estos 30 Minutos de Pasión veremos desfilar nombres como los de The Byrds, The Runaways, The Black Crowes o The Stooges.

Unas entrevistas realizadas con el característico estilo personal y pasional de Fernando “Tanxencias” Sampedro, cuyo nombre seguro que les suena a nuestros lectores más aficionados al rock ya que es todo un referente en el mundillo después de más de dos décadas como redactor en la revista Popular 1. Si tenéis el primer volumen de Todo En El Nombre Del Rock ‘N Roll, este segundo os resultará imprescindible. Y si no, quizás sea la ocasión de hacerse con ambos. Los pedidos se pueden realizar por correo al propio autor: [email protected]

El libro contiene un prólogo firmado por Fran Cea, que de nuevo es también el autor de la espectacular foto que ilustra la portada.