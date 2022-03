Tercer adelanto para Destroyer, ‘June’

Como te venimos contando desde finales del año pasado Destroyer publica nuevo disco este 25 de marzo a través de Merge.

Labyrinthitis, sucesor de Have We Met (2020), fue grabado junto a su colaborador productor John Collins y la banda habitual de Destroyer. El álbum se escribió predominantemente en 2020 y se grabó la primavera siguiente en el pico del aislamiento. Ambos se enviaron ideas de un lado a otro desde sus respectivas ubicaciones: Bejar en su casa en Vancouver y Collins en la isla Galiano.

Después de “Tintoretto, It’s for You“ y “Eat the Wine, Drink the Bread”, llega un nuevo single llamado “June” cargado de sintetizadores y densos ambientes. Una odisea disco del mundo de los sueños anclada en una gruesa línea de bajo funk que desciende lentamente a un collage de improvisación instrumental. Y el video musical, del director David Galloway, sigue a un burrito en su viaje para ser comido por Dan Bejar.

Escucha ‘June’ de Destroyer