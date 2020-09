Un film sobre la separación de The Smiths se estrenará en 2021

Hace tres años se estrenaba el decepcionante biopic titulado England Is Mine en el que se narraba la historia del joven Steven Patrick Morrissey a comienzos de los años 70 hasta que conoce a Johnny Marr y juntos fundan The Smiths. Dirigida por Mark Gill y producida por Baldwin Li y Orian Williams, también responsables de la obra sobre la figura de Ian Curtis (Control), que hace unos años creó Anton Corbjin. La película estaba protagonizada por Jack Lowden como Morrissey y Jessica Brown Findlay como su gran amiga Linder Sterling. Mozz no participó en el proyecto y todo quedó bastante deslavazado.

Ahora llega una segunda oportunidad de poder disfrutar en los cines de un film que vuelve a hablarnos de The Smiths y lo hace un algo que promete ser otra cosa. Shoplifters of the World, dirigida por Stephen Kijak, nos contará la historia de un grupo de fans que entera de la repentina separación de The Smiths y uno de ellos secuestra una emisora de radio y obliga que solo suenen canciones de la banda de Morrissey y Johnny Marr. Este grupo de amigos será encargado por Helena Howard, Elena Kampouris, Joe Manganiello y Ellar Coltrane.

Lo curioso de la cinta es que RLJE Films logró adquirir los derechos para usar hasta 20 canciones del catálogo de la banda de Manchester.

Shoplifters of the World llegará en algún momento de 2021.