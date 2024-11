Fontaines D.C. ponen imágenes a ‘Bug’

Fontaines D.C. ha lanzado el video musical de «Bug», canción de su cuarto álbum Romance (2024) (que acaban de presentar en nuestro país), dirigido por la reconocida Andrea Arnold. Este video destaca por incluir escenas inéditas de «Bird», la próxima película de Arnold que se estrenará en cines el 8 de noviembre a través de MUBI, protagonizada por Barry Keoghan, Franz Rogowski y Nykiya Adams, con el debut cinematográfico de Carlos O’Connell, guitarrista de la banda. La banda sonora de la película también cuenta con música de los irlandeses.

«Bug» es parte de una serie de videos que expanden el universo visual del álbum y acompaña a otros como «Starburster», «Favourite», «Here’s The Thing», y «In The Modern World», todos ellos acompañados de videos conceptuales que han sido bien recibidos, trabajando con directores como Aube Perrie y Luna Carmoo.

Andrea Arnold comenta: «Me encantan los Fontaine desde que los escuché por primera vez. Algo de música se queda en tus huesos como si siempre te perteneciera, como si ya la conocieras, como si fuera parte de ti. Es por eso que pedí usar ‘Too Real’ y ‘A Hero’s Death’ para mi película de Bird. Su música se sentía como si perteneciera allí. En mi mundo. Fueron inmediatamente generosos al dejarme usar esas pistas, lo cual fue simplemente jodidamente brillante. Esa generosidad aportó una energía que se vierte en la vida de la película. Estoy agradecida por toda la energía positiva que surge cuando haces una película. Ampliar las imágenes y mi mundo en “Birds”para la canción “Bug” me pareció la cosa más natural del mundo. Como parte de la misma cosa. No lo habría hecho si no lo hubiera sentido. Y difícilmente lo haría por nadie»

Carlos O’Connell agrega: «Andrea Arnold tuvo la amabilidad de cortar una secuencia de nuestra canción Bug con Barry Keoghan interpretando al personaje Bug en su nueva película Bird.

Bug es una canción que sucedió rápidamente y convenció a todos más rápido.

A mis ojos, el personaje de Bug, el tatuaje «Bug’s Life», los mundos esenciales y románticos de Andrea, y la línea ‘Changed my name to “Promise you, Yea”’; Cuando se juntan todos hacen que el convencimiento sea innecesario y la convicción innegable.

Muchas gracias a Andrea Arnold por dejarnos entrar tan cerca de su universo visionario. Será recordada como nosotros recordamos a Bacon o a Goya».

Disfruta el vídeo de ‘Bug’ de Fontaines D.C.