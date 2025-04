Arcade Fire comparte la canción que titula su nuevo álbum

Arcade Fire están de vuelta con el que será su nuevo disco, Pink Elephant, que será publicado el próximo 9 de mayo. Un disco que ha sido producido en el estudio Good News que la pareja tienen en Nueva Orleans y que ha contado con la producción del legendario Daniel Lanois.

Tras compartir su primer single «Year Of The Snake», llega la canción que da título al disco «Pink Elephant» una pieza creciente con un aroma que podría emparentarles a Pixies y que empieza a dar pistas sobre lo que contendrá el que será sucesor de WE (2022, Sony).

Win Butler comenta sobre esta nueva canción: «Cuando sientes que estás haciendo un disco, a veces una canción contiene el universo, que sabes que otras canciones, incluso si aún no han aparecido, aparecerán. Porque están relacionadas con el universo de esa canción. Es como si estuvieras en un desierto y encontraras un pozo. Es el único pozo en esa parte del desierto. Y ves a un animal acercarse, sabes que hay otros animales cerca, porque todos acuden al mismo pozo. Si encuentras esa criatura exótica, otras canciones vendrán a frecuentar el mismo lugar».

Escucha ‘Pink Elephant’ de Arcade Fire