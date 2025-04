Queen Kwong podría haber elegido cualquier otro camino para triunfar con su música pero decidió colgarse una guitarra y empezar a crear canciones desde las entrañas.

Hoy repasamos su carrera.

Suenan:

01. Baby Did a Bad Bad Thing

02. Like a Swan

03. The Strange Fruit ft. Wes Borland

04. Live Rennes, France (2015)

05. Old Faithful

06. I Know Who You Are

07. State Trooper