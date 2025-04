Little Barrie + Malcolm Catto – Electric War (Easy Eye Sound)

Una tonalidad exótica envuelta en misterio, un generoso groove propiciado por la batería y un muy presente bajo, una voz aguardentosa que parece brotar de la bruma, son los primeros elementos que le asaltan a uno cuando se enfrenta a la escucha de Electric War, el álbum de adecuado título que resulta de la colaboración entre el dúo Little Barrie y el baterista, productor y miembro fundador de The Heliocentrics, Malcolm Catto.

Imponente unión de fuerzas, por tanto, dado que Catto ha colaborado con gente tan legendaria como Mulatu Astatke, Melvin Van Peebles, DJ Shadow o Madlib. Y por su lado, Little Barrie, que integran Lewis wharton, al bajo, y Barrie Cadogan, en tiempos también integrante de Primal Scream, a la guitarra, fueron responsables de cosas tan pintureras como el tema principal de la archiconocida serie Better Call Saul (Vince Gilligan, Peter Gould).

Poca tontería con ellos, como ven, sobre todo cuando este lanzamiento viene respaldado por la altísima fiabilidad de Easy Eye Sound, el sello que desde Nashville dirige con mano firme Dan Auerbach (Black Keys). Algo nada extraño, puesto que este disco, al igual que otros auspiciados por dicha discográfica, trata el blues, la psicodelia y el funk desde un exótico punto de vista que podemos considerar marca de la casa. Todo ello puesto en solfa, claro, con la gran personalidad de que hacen gala el ahora trío al ensamblar una lista de canciones que presenta poco altibajo.

El disco fluye a través de lo que se aprecia como sesiones de improvisación concretadas en canciones de una forma nada quirúrgica, sino completamente natural. Porque nada suena aquí forzado, de hecho, es uno de los discos más analógica y espontáneamente creados que encontrarán en un panorama cada vez más marcado por el uso de la tecnología para lograr una apariencia de autenticidad cuyo carácter impostor siempre acaba por salir a la superficie. Aquí, sin embargo, se nota todo hecho con material que entra ya en la categoría vintage y con mimo y amor extremos. Y esto es un plus, por supuesto que es un plus.

Un trabajo hecho desde las entrañas de la música, sin pirotecnia, sin trampa ni cartón. Tres musicazos haciendo lo suyo, hipnotizando al oyente con mantras repletos de ritmos seductores, tribales, casi litúrgicos. Me trasladan por momentos a mis tan añorados The Make Up (¿se acuerdan de ellos?), por ese carácter tan lisérgico y sensual que uno encuentra en la atmósfera de este corto, pero intenso, catálogo de canciones que cuenta con cargas de profundidad como “Spektator”, “My now” o la propia canción titular, todas dueñas de un sonido vibrante que incita al baile de una forma poco común, más asimilable a ritos ancestrales que a una discoteca.

En esta “guerra eléctrica” nos hallamos, contrariamente a lo que sugiere el título, ante un diálogo musical totalmente excepcional. Bajo y batería, por más frenéticos que se pongan, son un sólo corazón que abraza a la guitarra sin darle todo el protagonismo y generan una masa oscura pero a la vez bien definida, una especie de telaraña en la cual uno no puede evitar caer. Tal es el influjo de uno de esos discos en los cuales lo que hay que buscar no son exactamente singles inmediatos, sino el poder comunicativo de la sinergia entre músicos excepcionalmente preparados para dar placer a los oídos de quien se aproxime a la música como sus artífices, con pasión y ganas de evadirse a través de ella.

