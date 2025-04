The Hidden Cameras actuarán en Madrid y Barcelona

Los canadienses The Hidden Cameras o lo que es lo mismo, su líder Joel Gibb, volverá a nuestro país a final de año para repasar sus mejores canciones en unos shows en formato íntimo.

El cantante afincado en Berlín repasará todos los estilos que ha recorrido a lo largo de su trayectoria de más de dos décadas (folk, rock, baladas, pop) y presentará también las canciones de orientación electrónica de un nuevo disco que publicará en septiembre.

Ya se conoce un primer adelanto del regreso del grupo en casi diez años, desde que publicaran Home on Native Land (2016), la canción «How Do You Love?», que ha sido grabada en Múnich con la producción de Nicolas Sierig y los arreglos de Owen Pallett. Será editada en un sencillo de 12 pulgadas de edición limitada con remixes de Pet Shop Boys, Hidrogenesse y Boys’ Shorts, el próximo 9 de mayo.

Escucha ‘How Do You Love?’ de The Hidden Cameras

Próximos conciertos de The Hidden Cameras

9 Dic 2025 · MADRID · Sala El Sol – Entradas

10 Dic 2025 · BARCELONA · Sala Upload – Entradas