Go Betty Go tienen nuevo EP

Go Betty Go lanzará su nuevo EP titulado Black & Blue el 13 de septiembre a través de Wiretap Records. Este EP de la banda de Los Angeles , incluye seis pistas, dos de las cuales han estado tocando en directo desde sus comienzos. La producción estuvo a cargo de Davey Warsop, conocido por su trabajo con The Used, Face to Face, Chuck Ragan y Matt Skiba.

La potente guitarra de Betty Cisneros, las emotivas voces de Nicolette Vilar, el bajo enérgico de Michelle Rangel y la intensa batería de Aixa Vilar vuelven a resonar aquí. Como dicen: “Black & Blue es un EP que lleva mucho tiempo preparándose. Comenzamos a trabajar en estas canciones tan pronto como estalló la pandemia, pero tuvimos que hacer una pausa como todos los demás en el mundo en ese momento. Tan pronto como estuvo claro volver a estar juntos y trabajar en el estudio, recibimos el diagnóstico de cáncer en etapa 4 de Betty en mayo de 2022, lo que nos afectó mucho a todos. Pero a partir de ese día, decidimos que nos mantendríamos firmes y haríamos todo lo que estuviera a nuestro alcance para ayudar a Betty a luchar y superar el cáncer. Incluso despertó viejas ideas que finalmente sacamos a la luz. Dos de las canciones, “City Lights” y “Am I To Blame”, fueron escritas hace años cuando Emily Wynne-Hughes, también conocida como Emily Valentine, estaba en la banda. Tenemos una historia de dos décadas, pero hubo un momento en el que dejé la banda y Emily tomó el mando. He regresado durante muchos años, pero este EP cerró el círculo de la historia de la banda cuando invitamos a Emily a regresar y reelaborar algunas de esas viejas canciones originales que nunca se habían lanzado”.

Como adelanto, podemos escuchar «Party At Sea».