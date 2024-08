Descubre la música de Marina Ogalla

Marina Ogalla es una actriz y cantante catalana pero afincada en Nueva York, donde se graduó en Actuación en el Marymount Manhattan College. Tanto en Barcelona como en la ciudad de los rascacielos ha participado en diversas obras musicales y teatrales como Metalhammer, Ampersand o Uncle Vaya.

Aunque Marina llevaba ya años cantando, no fue hasta 2020 que empezó a componer sus propias canciones. Su primer sencillo, «Fine», una canción sobre relaciones rotas, vio la luz en agosto de 2022. Posteriormente publicó el EP All Alone conteniendo cuatro temas entre los que, además de «Fine», está «Alone», una de las canciones que ha obtenido más aceptación entre sus fans.

Otra de las canciones de All Alone, «Lost in translation», fue lanzada como sencillo hace unos meses. Se trata de otro tema sobre rupturas, pero en este caso se focaliza más en la aceptación y en la comprensión de los motivos que han llevado al fin de la relación. De hecho estamos ante una canción algo más alegre que vino acompañada de un vídeo que muestra a una Marina Ogalla distendida, firme e incluso alegre.

A continuación puedes escuchar al completo All Alone, el primer EP de Marina Ogalla.

Marina Ogalla en redes sociales:

Instagram

TikTok

Twitter