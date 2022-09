Olympia es el lanzamiento con que Sigmund Wilder celebran su quinto aniversario como banda. “El proyecto nació como un experimento, como uno de esos retos que das por imposibles de inicio. Siempre buscamos las conexiones y el cierre/apertura de ciclos y círculos en todo lo que hacemos y la idea de trabajar con los productores que dieron forma a nuestros discos de cabecera sonaba a priori tan surrealista como excitante”. Olympia es un proyecto que empezó en las nubes y fue aterrizando poco a poco a medida que los diferentes productores con los que contactamos iban mostrando su interés en formar parte del proyecto. “Nos generó cierto shock ver cómo los productores de los discos que nos educaron musicalmente y nos empujaron a crear Sigmund Wilder, nos dieran determinados feedbacks sobre nuestras canciones y mostraran su entusiasmo por remezclarlos según su propia visión”

La nueva entrega de Sigmund Wilder llega de la mano de cuatro productores de la élite internacional. Cuatro canciones de su último álbum, Desorden, vistos a través de los ojos de los productores Tim Palmer (David Bowie, U2, Pearl Jam, etc), Steve Lyon (The Cure, Depeche Mode, Paradise Lost, etc), Sean Beavan (Marilyn Manson, Nine Inch Nails, Guns N Roses, etc) y Paul Corkett (The Cure, Placebo, Biffy Clyro, etc).

Escucha ‘Olympia’ de Sigmund Wilder