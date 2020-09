Gorillaz reclutan a Robert Smith de The Cure

Gorillaz fichan a Robert Smith de The Cure para la nueva entrega de su serial Song Machine. La continuación de su dupla ‘Humanz’ y ‘The Now Now’, llega en forma de serie animada en la que nos irá presentando a la banda virtual acompañada de una serie de invitados especiales.

La nueva aventura de Gorillaz, nos dejará ver el día a día de 2-D, Noodle, Murdoc Niccals y Russel Hobbs, en su primer episodio vimos a Damon Albarn y a Jamie Hewlett acompañados por Slowthai y Slaves. El segundo capítulo contó con la participación de Désolé ft. Fatoumata Diawara, en el tercero, se hacían acompañar de Peter Hook, bajista de Joy Division y New Order, además de de Georgia sensación del pop británico. Y en el cuarto por Octavian. El quinto sumó a ScHoolboy Q y rendía homenaje al popular videojuego Pac-Man, del que se cumplen 40 años.

La sexta entrega cuenta nada menos que con Robert Smith, que pone voz a una canción llamada “Strange Timez” de la que se viene especulando desde hace varios días, cuando un usuario descubrió que el teaser que contenía la anterior entrega de Song Machine incluía la participación del cantante de The Cure.

La canción está a punto de estrenarse, ya podemos disfrutar de un teaser: