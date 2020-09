New Order estrenan ‘Be a Rebel’, primer single en cinco años

New Order son noticia estos días por varias razones. En primer lugar, porque ya queda menos para que el 2 de octubre llega la reedición del histórico Power, Corruption & Lies fue publicado en 1983 siendo uno de sus mejores álbumes, honor que comparte con obras como Low-Life (1985) y Technique (1989). Esta será su edición definitiva (en 2008 tuvo otra reedición menor) que ahora llega en un jugoso boxset que contendrá vinilo, CDs, DVDs, sesiones para la BBC y lo más interesante de todo, 13 pistas inéditas hasta la fecha. Power, Corruption & Lies: Definitive Edition incluye un LP de vinilo de 180 gramos, dos CD, dos DVD y un libro, se lanzará el 2 de octubre. Ese mismo día, cuatro de los sencillos de 12 pulgadas de New Order de 1983-84 que no aparecieron en el álbum: “Blue Monday”, “Confusion”, “Thieves Like Us” y “Murder”, se reeditarán por separado.

Además, la banda que nació de las cenizas de Joy Division publica su primera canción en cinco años, “Be A Rebel”, que supone su regreso desde que en 2015 sorprendieran con lo mejor de New Order en años, Music Complete.

En “Be A Rebel” siguen la estela de la base bailable y sintética de este último lanzamiento, recuperan su habilidad para el pop y dejan a un lado los bajos tan Peter Hook característicos en su sonido que cada vez quedan más relegados a un segundo plano, siendo sustituidos por teclados.

Se especula que la canción había formado parte de Music Complete, quedando finalmente fuera y ahora ha sido recuperada en una nueva mezcla a cargo de Bernard Sumner. De momento se desconoce si será un single aislado o si estará incluida en un futuro lanzamiento de los de Manchester.