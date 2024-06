Morrissey reedita directo y anuncia conciertos en Las Vegas

Morrissey vuelve a dar señales de vida. Llevábamos sin noticias suyas desde que en abril comunicara que había recuperado los derechos de dos de sus obras, por un lado su décimo editado en 2014 World Peace is None of Your Business, hoy inencontrable al ser retirado por su compañía por problemas con el artista y por el otro, ese Bonfire Of The Teenagers grabado desde 2021 y que Capitol se negó a publicar.

Hace unos meses estaba previsto que celebrara los 20 años de You Are The Quarry (2004) (consulta aquí nuestro especial aquí). Dos conciertos especiales en California en los que lo tocará en su totalidad el pasado mes de enero, que finalmente fueron suspendidos por problemas de salud.

Ahora como decimos, reaparece a través de sus redes para dar una triple noticia, por un lado la reedición de uno de los grandes directos de su carrera, Beethoven Was Deaf, por otro lado para anunciar su vuelta a los escenarios y por último, para anunciar que Bonfire Of Teenagers se editará próximamente.

«A pesar de los recientes fracasos, estaré completamente presente en carne y hueso empapados de sangre en el House of Blues en Las Vegas el 26 (viernes) y 27 (sábado) de julio. Habiendo colgado boca abajo durante varios meses, ahora estoy en buena salud – como una flecha totalmente tensada y esperando ser disparada: por favor, lánzame. El 26 está destinado al primer lanzamiento en EE. UU. de Beethoven Was Deaf, una grabación en vivo en París para tu uso privado. Copias firmadas del vinilo estarán disponibles en el House of Blues para aquellos de ustedes que todavía corren escaleras arriba cada vez que suena el timbre (yo ciertamente lo hago).

La vida comienza de nuevo con el acompañamiento completo de Jesse Tobias (guitarra), Carmen Vandenberg (guitarra), Camila Grey (teclados), Solomon Walker (bajo) y Matthew Walker (batería). Esperen una noche de embates y paradas – nada de canciones de espectáculos. Si puedes encontrar un par decente de zapatos, ven sin duda. Me aseguran que no hay nada como la proximidad física. Si prefieres no venir, entonces obviamente eres la mitad de un par de periquitos gemelos. Algunas personas cantan, otras envenenan el aire. Pero si la vida no tiene sentido, ¿por qué no siempre hubo nada? Para aquellos de ustedes que tienen 85 años o más y todavía están esperando el lanzamiento de Bonfire Of Teenagers, finalmente hay buenas noticias a nuestro alcance.

Con suerte, te oleré en Las Vegas – donde el público siempre se mantiene de la misma edad … ¿estás de humor?

con aprecio — Morrissey»

Escucha ‘Beethoven Was Deaf’ de Morrissey