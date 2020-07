Había una vez… Sr. Chinarro, últimas copias disponibles

Terminaba 2019 cuando publicábamos Había una vez… Sr. Chinarro. Conversaciones con Antonio Luque, primera referencia de nuestra editorial. Un libro que a pesar de haber tenido una abrupta pandemia al poco de lanzarse que dio al traste con su presentación el pasado mes de mayo, ha ido llegando a muchos de nuestros lectores y seguidores del sevillano.

Generar afición, crear apego hacia la música, disfrutar con ella. Estas y no otras son las ideas que nos empujaron a editar libros, además de seguir con más firmeza que nunca nuestra labor informativa y diaria sobre la actualidad musical desde aquí, desde esta web que es la de todos los melómanos convencidos y por convencer.

Si aún no te has hecho con él, están disponibles las últimas copias de su segunda edición, que es probable que den lugar a una tercera. Había una vez… Sr. Chinarro. Conversaciones con Antonio Luque es una excelente lectura para estos días veranos. ¿Aún no lo tienes?

La prensa ha dicho:

Rockdelux: «Presentado con mimo y editado con celo, algo de lo que no pueden presumir todos libros de música que, últimamente, superpueblan los anaqueles»

Mondo Sonoro: «Una lectura que se devora con interés y sin esfuerzo aparente, en la que salen a relucir un sinfín de nombres propios que en uno u otro momento formaron parte del Universo Chinarro»

Julio Ruiz (Disco Grande, Radio 3): «Lo aquí escrito no puede ser más recomendable, por la propia categoría de excelente interlocutor que es Antonio»

ABC: «Un caramelo para fans»

Todo Indie: «Original, exquisito y necesario libro»

Diario Montañés: «Pinazo y Dominguez admiran a Luque desde los 90, pero sobre todo conocen a fondo su trayectoria, que además han ido documentando como críticos y cronistas durante la dos últimas décadas»

Revista Mercurio: «Si hubiera una santísima Trinidad de la religión indie en nuestro país, Sr. Chinarro debería estar sentado a todas luces entre J y Nacho Vegas»

