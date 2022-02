‘Happiness Not Included’, nuevo single de Soft Cell

Soft Cell, histórica banda de Marc Almond y Dave Bell regresan con otra muestra de su inminente quinto álbum de estudio, Happiness Not Included, que se publicará el próximo 6 de mayo vía BMG.

Han pasado dos décadas desde que Soft Cell publicó su último álbum, aunque el conocido dúo synth-pop aún causa fascinación al público. El dúo comparte este nuevo single, “Happiness Not Included” la canción que le da título, en la que vuelven a sorprender con su reconocible estilo. Un sencillo que llega tras “Bruises On My Illusions”

Escucha ‘Happiness Not Included’ de Soft Cell

Preparado para su lanzamiento, Happiness Not Included, supone el primer álbum de la banda desde la edición de Cruelty Without Beauty en 2002. Con 25 millones de discos vendidos, seis singles TOP en UK y un Brit Award, Soft Cell sn una de las bandas más visionarias de la escena británica. Han creado una enorme influencia en la cultura de la música desde entonces, sentando las bases para el synth pop que seguirían Erasure y los Pet Shop Boys.