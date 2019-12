Hijos Del Trueno – Sorprendentes Adelantos (El Volcán Música)

De los mimbres de Tarántula nace este nuevo proyecto de Daniel Granados y Vicente Leone bajo el nombre de Hijos Del Trueno. En el interior de la carpeta del vinilo de este fantástico Sorprendentes Adelantos (El Volcán Música, 2019) escribe Miqui Otero lo siguiente: “Saben que bailar es gratis y llegan para que todos bailen, hasta para los que nunca se mojan, pero sobretodo para los que andan siempre empapados”. Cuando la música es reducto para transformar la realidad siempre se anda empapado.

Podrían pasar por una de esas bandas de músicos que amenizan las verbenas en los pueblos, y que siempre consiguen hacernos bailar mientras miramos de reojo al vecino del quinto, que mira a su vez a la guapa muchacha que compra el pan cada mañana a la misma hora. La música popular tiene la capacidad de unir a las gentes, de crear vínculos invisibles, pero que revelan esa fuerza que tienen para esculpir espacios vivos, siempre en tránsito y la vida en plena ebullición.

Estamos ante un disco regional, con lo que eso conlleva de carga política. Frente a la homogeneización de las grandes urbes, Hijos Del Trueno desplazan su dialéctica hacia dimensiones cargadas de simbolismo tradicional o folclórico, pero nunca enunciando postulados trasnochados. Es un disco muy arraigado a lo autóctono, a lo mecido por los aires mediterráneos, y muy barcelonés (del Raval a las faldas de Montjuïc, con la Barcelona preolímpica como microcosmos aún por explorar aunque nos la quieran borrar del pensamiento).

Brillantes canciones contienen estos surcos: “Derrumbao Del Faraón” se desliza por unas líneas psicodélicas de sintetizadores para alumbrar una rumba digna de Peret para mutarse, más tarde, en una jota y en un vals, y le sigue “A La Faldilla Del Montjuïc” con trote rumbero y excelentes coros femeninos.

La atribulada vida urbana queda retratada en la hermosa “Los Zombies De Mi Ciudad” en la que enlazan versos de fuerte calado político: “Sus charlas son parecidas: preocupados por el sustento. Sus vidas son desgraciadas, como la de todos los zombis”, y en “Habanera Sin Rayos” (junto a la preciosa voz y el gran talento expresivo de María Arnal) se marcan una no- versión de “Sand” que hacia mediados de los sesenta popularizaron Nancy Sinatra y Lee Hazlewood y a mí me dejan reflexionando sobre estos versos: “No hagáis caso, todo es falso, nadie maneja el mecanismo de la suerte”. En estos tiempos de simulacros mas nos vale dejarnos arrullar por voces amigas, esas que no te dejarán ser arrastradas por el huracán. El tiempo pasará, pero este cancionero perdudará. Seguro.

