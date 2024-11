Inhaler actuarán en Madrid y Barcelona en primavera

Inhaler, la banda irlandesa de rock alternativo liderada por el hijo de Bono de U2 Elijah Hewson, están de vuelta con el lanzamiento de su nuevo single «Your House», que formará parte de del que será su nuevo disco, Open Wide, a la venta el próximo 7 de febrero.

Desde que se dieran a conocer en 2018 It Won’t Always Be Like This, que llegó al primer puesto en las listas de Reino Unido e Irlanda a Cuts & Bruises (2023), han ido asentándose y creciendo, llegando a compartir giras con artistas como Arctic Monkeys, Pearl Jam, Harry Styles y Kings of Leon. Como mayor hito, el pasado año lgraron reunir a 13.000 seguidores en su mayor concierto hasta la fecha, en el Dublin 3Arena.

Esta primera vienen a nuestro país a presentar su Open Wide European Tour en La Riviera de Madrid el próximo 21 de abril y en Razzamatazz de Barcelona el 22 de abril.

Entradas a la venta el viernes 8 de noviembre a las 9:30h en Livenation.es , Ticketmaster.es

Preventas

Live Nation-S.SMUSIC: a partir del 7 de noviembre a las 9:30h

Live Nation: a partir del 7 de noviembre a las 9:30h

Precios: 30€ (+ gastos de distribución)