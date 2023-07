Interpol deja ‘Something Changed’ en manos de Water From Your Eyes

Interpol continúan mostrándonos canciones que conforman ‘Interpolations‘, un proyecto que se lanzará en los próximos meses, que ve canciones del último álbum de la banda, reelaboradas por un grupo de artistas que incluye a Daniel Avery, Makaya McCraven, Jeff Parker, Jesu y Water From Your Eyes.

Los neoyorkimos quieren llevar The Other Side Of Make-Believe (Matador / Popstock!) más allá y ya nos han mostrado cómo suenan las nuevas versiones de algunos temas en manos de Makaya McCraven («Big Shot City«), Jeff Parker («Passenger») y Jesu («Toni»). Ahora conocemos la participación de Water From Your Eyes, quienes les acompañaron como teloneros en su reciente visita a nuestro país.

El tema elegido es «Something Changed», que partiendo del piano inicial y las voces melancólicas, las somete a un mazo sónico y rítmico agregando voces de la vocalista de la banda, Rachel Brown: «La idea era invertir el tono de la canción, como un negativo fotográfico», dice el guitarrista Nate Amos de Water From Your Eyes, «reformulando el cambio de algo premonitorio a algo alentador, así como crear una conversación entre Paul y Rachel para colocar los pensamientos externamente en lugar de internamente».

Escucha Interpol x Water from Your Eyes – ‘Something Changed’