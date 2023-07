Los madrileños Gold Lake anuncian disco con miembros de The National y Grizzly Bear

Gold Lake, banda formada por los madrileños Lua Ríos (voz) y Carlos Del Amo (guitarra), comenzó su trayectoria al otro lado del océano, en Brooklyn, Nueva York, donde se establecieron hace varios años. Con su primer álbum, Years (2014), trabajaron junto a Phil Ek (Father John Misty, Fleet Foxes), logrando captar la atención de la prensa internacional. Esto les llevó a embarcarse en intensas giras por Estados Unidos y Europa, y les valió el reconocimiento de grandes figuras de la música como Paul Weller, Midlake, Nada Surf y The Lumineers, quienes los invitaron a ser sus teloneros.

Su sonido surge de la fusión de las influencias de estos melómanos madrileños y de lo que han aprendido en su experiencia en el extranjero. El du?o ha pasado los u?ltimos an?os yendo y viniendo, lo que se refleja en el a?lbum. «Hubo una increi?ble ola de bandas espan?olas de New Wave que escuchamos en nuestra infancia, y por supuesto nuestras influencias principales siempre han sido bandas del Reino Unido como The Blue Nile o bandas estadounidenses como Mazzy Star, entre otras, y esa mezcla influyo? en nuestra escritura. Por no hablar de autores como Lorca y Miguel Herna?ndez, junto a poetas brita?nicos y estadounidenses como Philip Larkin o TS Eliot», dice Del Amo.

De estos devenires surge su segundo álbum, que cuenta con Aaron Dessner de The National al piano y Chris Taylor de Grizzly Bear al bajo. Está mezclado por Phil Ek (Father John Misty, Fleet Foxes) y masterizado por Ted Jensen (Norah Jones). El primer sencillo es «Hidden Lovers».

Escucha ‘Hidden Lovers’ de Gold Lake

Foto Gold Lake: Nicole Mago