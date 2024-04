Jamie xx avanza su segundo disco con ‘Baddy On The Floor’

Jamie xx regresa con un nuevo sencillo titulado «Baddy On The Floor», una colaboración con la DJ, productora e icono de la moda Honey Dijon. Un tema que descubrimos en el set del artista en All Points East en 2021 y representa la primera colaboración entre estos dos DJs y productores, quienes mantuvieron contacto durante la pandemia y comenzaron a trabajar a través de videollamadas. Honey Dijon ha compartido escenarios con Jamie xx anteriormente, incluyendo el festival Night + Day de The xx en Bilbao en 2018, así como en el Manchester Warehouse Project que el propio Jamie organizó en 2021.

Este último sencillo llega justo después de la actuación de Jamie xx en Coachella, y será seguido por presentaciones como cabeza de cartel en Glastonbury, Pitchfork Music Festival y HARD Summer, señalando así el inicio de una nueva era para él.

«Baddy On The Floor» se suma a una serie de sencillos, como «idontknow» de 2020, «LET’S DO IT AGAIN» y «KILL DEM» de 2022, así como el reciente «It’s So Good».

Escucha ‘Baddy On The Floor’ de Jamie xx ft. Honey Dijon

Recordamos que aparte del segundo álbum de Jamie, el primer disco de Oliver Sim Hideous Bastard (Young / Popstock!) o el reciente y exitoso debut de Romy, Mid Air; The xx se encuentran trabajando en un nuevo trabajo. Así lo confirmó la propia Romy, quien en declaraciones a NME ha vuelto a sugerir una vuelta de the xx: «Creo que Oliver, Jamie y yo hemos probado nuevas cosas y aprendido mucho de diferentes proyectos, creo que eso es bastante saludable como «¿Qué han aprendido? ¿Qué deberíamos saber?». Es algo muy abierto y es emocionante empezar de nuevo. Hemos comenzado a crear música y estoy muy emocionada por eso. Los tres sabíamos que había algo nuevo por explorar. Entendimos que teníamos que darnos un tiempo y espacio para aprender cosas nuevas”.

foto: Jane Coulson