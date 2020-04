Jamie xx nos regala la bailable “Idontknow”

Para terminar con los meses de especulaciones sobre quién exactamente estaba detrás de uno de los temas club de los que más se ha hablado, Jamie xx publica “Idontknow”. Disponible gracias a Young Turks/Popstock! “Idontknow” es el primer lanzamiento en solitario de Jamie desde su álbum debut In Colour (2015), que fue nominado a los BRIT y a los GRAMMY.

Sin saber quién era el artista detrás de la canción, la gente ha estado bailando “Idontknow” desde otoño del 2019, cuando Jamie la publicó por primera vez. Desde entonces, el tema ha tomado vida propia en los clubs y discotecas de todo el mundo, logrando el apoyo de artistas como Ben UFO, Four Tet, Caribou, HAAi y Bicep o a través del programa de Jamie en NTS Radio y las fiestas avisadas a último minuto a través del boca a boca que organizó para apoyar a las ONGs de MIND y CALM en el the Cause del Norte de Londres (a las que se unieron artistas como Four Tet, HAAi y Koreless)

“Idontknow” al fin es publicado oficialmente, primero a través de las plataformas digitales pero con un 12” también disponible exclusivamente a través de tiendas indies que llegará ese 1 de Mayo a Reino Unido, siguiendo a este país el resto próximamente. El 12” ya se puede reservar en las tiendas indies que se encuentran AQUÍ. Esta noticia llega poco después de la colaboración de Jamie con Headie One y Fred again.. en “Smoke” , de su elogiada mixtape GANG.