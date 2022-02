Black Country, New Road – Ants From Up There (Ninja Tune)

Llega el segundo asalto para Black Country, New Road, cuando apenas ha pasado un año después de que nos sorprendieran con su debut, For The First Time (2021). Los londinenses son una de las nuevas sensaciones del nuevo florecimiento del post-punk, compartiendo espacio con grupos como IDLES, Fontaines D.C., Shame, Squid y otros tantos.

Lo que podría parecer un “más de lo mismo” al basarse en un patrón y unos sonidos que vivieron su máximo esplendor en la etapa 1978-1984 y que desde entonces, han ido volviendo a la actualidad de tanto en cuanto, (la última era dorada del revivalismo post-punk la vivimos a principios de este siglo), a ellos parece no afectarles. Su discurso es audaz y despreocupado por la imitación o por el parecerse a según qué cosas. El grupo suena engrasado, como un combo de jazz pintando en un lienzo de rock deconstruido, superponiendo un lirismo muy personal que transmite sensaciones nítidas y emociones dolorosamente sinceras, algo que sorprende dada su juventud.

Poco antes de su lanzamiento, su líder y vocalista Issac Wood decidió abandonar el grupo alegando problemas de salud mental. Esa afectación se ve reflejada en unas letras que brillan por encima de la media. Esa lírica afilada y sincera, es uno de los principales valores del mismo y aunque pudiéramos temer por la continuidad de la formación, parece que seguirán adelante de una manera que de momento no han aclarado. El caso es que Ants From There se queda entre nosotros como legado en plena forma del ahora sexteto, antes septeto; un álbum de nuestro tiempo en el que el peso de Wood es incuestionable.

Estas diez nuevas canciones amplifican todo lo que Black Country, New Road era capaz de hacer, superando al ya de por sí interesante For The First Time (2021). Los momentos ruidosos son más musculosos y ornamentados, mientras que los momentos tranquilos suenan más equilibrados y matizados. Todo encaja, lo apreciamos tras su intro y desde “Chaos Space Marine”, donde dejan claras sus renovadas -aunque efímeras- intenciones. Una pieza animada que da paso a algo vivo, que crece a cada minuto.

Ahí están los ramalazos de jazz oscuro, las cuerdas, saxofones y esa personal voz que sostienen al conjunto, con puntos álgidos en “Good Will Hunting”, “The Place Where He Inserted The Blade”, “Snow Globes” o “Basketball Shoes. Temas que desde las primeras escuchas, sitúan a Ants From There entre los trabajos más interesantes que una joven banda haya facturado en mucho tiempo. Son composiciones intrincadas en capas y capas que cambian y crecen, sin quedarse en un solo lugar durante mucho tiempo.

Denle las escuchas que merece.

Escucha Black Country, New Road – Ants From Up There