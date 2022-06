Uniforms avanzan su nuevo disco con otra canción, ‘I Quit’

Uniforms están de vuelta dos años después de su recomendable Fantasía Moral (Oso Polita, 2020). La banda jienense, que facturan un shoegaze de lo más interesante (escúchalas en nuestro especial shoegaze y dreampop en español).

Tras los sonidos kraut y la distorsionada oscuridad de The Jesus & Mary Chain o A Place To Bury Strangers de “Crumb”, descubrimos un segundo adelanto del que será su nuevo disco, “I Quit”, cuya referencia inicial fueron The Slits: “fue adquiriendo un tono más oscuro a medida que se añadían elementos, sobre todo las guitarras, y acabó acercándose a terrenos más 90’s, sin que la base setentera deje de intuirse fácilmente”.

El resultado es una mezcla de desenfreno y ansiedad, fiesta y resaca, Donna Summery Nine Inch Nails, que ilustra perfectamente la montaña rusa emocional de la que habla la letra y que nos deja ansiosos por descubrir al completo el que será su tercer trabajo.

Escucha ‘I Quit’ de Uniforms