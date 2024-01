Cuéntame una canción: ‘I wanna be sedated’ de Ramones

«I wanna be sedated» es una de las canciones más populares de Ramones (consulta nuestro especial con su historia), un himno de punk-pop que formaba parte de su emblemático cuarto trabajo, Road to Ruin del año 1978.

Un tema que fue escrito por Joey Ramone en Londres durante las navidades de 1977. Habían pasado casi un año entero girando para presentar Rocket To Russia (1977) en distintas ocasiones por EEUU, Europa y Canadá. Ciento cuarenta y cuatro conciertos que les dejaron exhaustos y tras los que algo cambió. Fue la última vez que Tommy se encargara de las baquetas -pasando a la producción- y en su lugar entraría Marky en el grupo.

Pero para que eso ocurriera faltaban aún unos meses. Como decíamos la banda pasó la Navidad en Londres y en Navidad de finales de los 70 Londres cerraba. No había nada que hacer, con lo que el tiempo libre lo pasaban en el hotel, como recordaba Joey: «Es una canción que escribí en 1977 en la carretera. No había nada que hacer, a dónde ir. Estábamos en Londres por primera vez en nuestras vidas, Dee Dee Ramone y yo compartíamos una habitación en el hotel, y estábamos viendo Los cañones de Navarone. Así que no había nada que hacer, quiero decir, estamos en Londres, y esto es lo que estamos haciendo, ver películas estadounidenses en la habitación de hotel».

Como también comentaba Monte A. Melnick, ex manager de gira de la banda y coautor De Gira con los Ramones “Joey también estaba lidiando con el desfase horario y el cambio de hora, cuando estás despierto en mitad de la noche. Cuando llegas a casa de un concierto y estás completamente despierto”. La letra refleja ese tedio, esa espera sin nada que hacer y la desesperación del cantante ante tal situación: «Faltan 20, 20, 24 horas. Quiero ser sedado. Nada que hacer, ningún lugar adonde ir. Quiero ser sedado. Sólo llévame al aeropuerto, méteme en un avión. Date prisa, date prisa, date prisa antes de que me vuelva loco».

Como ha pasado con muchos de sus compatriotas, Ramones eran héroes del underground en toda Gran Bretaña mucho antes de que la mayoría de los Estados Unidos se diera cuenta de su existencia. Su «popularidad» en casa no llegaría hasta 1980 cuando publicaron End Of the Century (1980). Pero como decimos, en las islas gozaban de una sólida base de fans, lo que gracias al impulso del punk de la época les hizo llenar el Rainbow de Londres el 31 de diciembre de 1977 dando un memorable concierto.

En los días previos fue cuando se compuso «I wanna be sedated». Un tema que aborda el deseo de escapar del aburrimiento y la monotonía, sirviendo como un grito de rebeldía contra los aspectos mundanos de la vida cotidiana. Inspirada en las experiencias de la propia banda, que desde su debut vivía en constantes giras terminaría calando en los jóvenes de la época que lo adoptaron como una especie de canción estandarte ante el desencanto general acompañado por huelgas, inflación y precariedad.

A pesar de aparecer en un primer momento como cara B en el Reino Unido y, más tarde, en 1980, en la banda sonora de la película de adolescentes Times Square, su pegadiza melodía con toques sesenteros (ya sabemos del amor de Joey por las girl-bands de la época) construidos sobre seis acordes y esos coros finales («Bam, bam, ba-bam»), terminaría calando y convirtiéndose en un clásico de su tiempo, que tuvo un nuevo impulso de popularidad 10 años después, en septiembre de 1988, cuando abrió el recopilatorio de la banda Ramones Mania (consulta el especial recopilatorios que nos cambiaron la vida). Fue entonces cuando llegó su videoclip oficial. Un film dirigido por Bill Fishman que mostraba a los Ramones sentados en una mesa leyendo y desayunando cereales totalmente ajenos a lo que ocurría a su alrededor. El fondo de la habitación se convierte en un auténtico circo en el que aparecen animadoras, acróbatas, monjas, médicos, niños fumando y como curiosidad, una joven Courtney Love, aún desconocida por su papel posterior en Hole.

Letra de ‘I wanna be sedated’ de Ramones

20, 20, 24 hours to go

I wanna be sedated

Nothin’ to do, nowhere to go-oh

I wanna be sedated

Just get me to the airport, pput me on a plane

Hurry, hurry, hurry before I go insane

I can’t control my fingers, I can’t control my brain

Oh, no, oh-oh, oh-oh

20, 20, 24 hours to go

I wanna be sedated

Nothin’ to do, nowhere to go-oh

I wanna be sedated

Just put me in a wheelchair, get me on a plane

Hurry, hurry, hurry before I go insane

I can’t control my fingers, I can’t control my brain

Oh, no, oh-oh, oh-oh

20, 20, 24 hours to go

I wanna be sedated

Nothin’ to do, nowhere to go-oh

I wanna be sedated

Just put me in a wheelchair, get me to the show

Hurry, hurry, hurry, before I go loco

I can’t control my fingers, I can’t control my toes

Oh, no, oh-oh, oh-oh

20, 20, 24 hours to go

I wanna be sedated

Nothin’ to do, nowhere to go-oh

I wanna be sedated

Just put me in a wheelchair, get me to the show

Hurry, hurry, hurry, before I go loco

I can’t control my fingers, I can’t control my toes

Oh, no, oh-oh, oh-oh

Bam, bam, ba-bam, ba-bam, bam, ba-bam

I wanna be sedated

Créditos: Joey Ramone – Voz

Johnny Ramone – Guitarra

Dee Dee Ramone – Bajo, teclados y coros

Marky Ramone – Batería y pandereta Aparecía en el disco Road to Ruin, editado el 22 de septiembre de 1978

Grabado entre mayo y julio de 1978 en Studio Mediasound de Nueva York

Publicado por Sire y producido por Tommy Erdelyi y Ed Stasium Descubre aquí otros Cuéntame una canción.

