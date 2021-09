Kevin Morby publicará las maquetas de su último trabajo

Kevin Morby lanzaba el pasado año el disco Sundowner, Un disco calificado como el intento deponerle sonido al atardecer del centro de América -de una profunda belleza, aunque no siempre inmediata-.

El artista norteamericano anuncia ahora un LP maquetas de ese disco llamado A Night at the Little Los Angeles, que verá la luz el próximo 8 de octubre a través de Dead Oceans.

Grabando en 4 pistas, estas sesiones de 2017 y 2018 estimularon los primeros destellos de Sundowner. En palabras de Kevin Morby: “mi objetivo era capturar la esencia de estas grabaciones iniciales, y con ellas tendrás acceso a la esencia misma que estaba persiguiendo. Muchas de mis grabaciones favoritas se han realizado dentro de la casa sin tener en cuenta el mundo exterior (…) por eso me gustaría invitarte a mi pequeño mundo pedirte que, por favor, entre y pases una noche en el pequeño Los Ángeles”.

Estas son las canciones de A Night at the Little Los Angeles

Campfire (4-Track Demo) Sundowner (4-Track Demo) A Night at the Little Los Angeles (4-Track Demo) Wander (4-Track Demo) Velvet Highway (4-Track Demo) Valley (4-Track Demo) Brother, Sister (4-Track Demo) Don’t Underestimate Midwest American Sun (4-Track Demo) Provisions (4-Track Demo) U.S. Mail (4-Track Demo)

Escucha “Sundowner” y “Campire” de Kevin Morby