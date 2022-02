‘Eat the Wine, Drink the Bread’, nuevo single de Destroyer

Destroyer comparte otra de las canciones que formarán parte del que será su nuevo disco. El canadiense Dan Bejar, está de vuelta con LABYRINTHITIS que estará disponible el 25 de marzo a través de Merge.

La continuación de Have We Met (2020) fue grabada junto a su colaborador productor John Collins y la banda habitual de Destroyer. El álbum se escribió predominantemente en 2020 y se grabó la primavera siguiente en el pico del aislamiento. Ambos se enviaron ideas de un lado a otro desde sus respectivas ubicaciones: Bejar en su casa en Vancouver y Collins en la isla Galiano.

Tras “Tintoretto, It’s for You” llega un nuevo single llamado “Eat the Wine, Drink the Bread” en el que ahonda en sus habituales sonidos y temáticas.

Escucha ‘Eat the Wine, Drink the Bread’ de Destroyer