‘La época heroica’ de Julio Ruiz: El origen de las G.A.T.O.’s

Según estaba dándole a la tecla y escribiendo mi anterior colaboración para Muzikalia y contando la anécdota de aquel “fetichazo” (aumentativo de fetiche) que me dejaron Radiohead me vino la idea de dedicar este número 3 de la serie a las famosas (y nombradas por mucha gente como seña de identidad de mi programa) G.A.T.O.’s.

Allá por el principio de los 90´s coincidiendo con mi llegada a Radio 3 son los compañeros técnicos que estaban al cargo de los estudios llamados Música en RNE quienes me sugieren que empiece a llevarme para allá para hacer con ellos las grabaciones oportunas a “mis” grupos. Se referían a quienes, maqueteros o apenas grabado un primer trabajo, empezaban a tener voz y cabida en mi cita con los oyentes.

Y la lista noventera es interminable (otro día me ocuparé de ella incluso con detalle) entre artistas de aquí y foráneos. En el archivo de la que fue mi casa durante décadas hay documentos impagables de las bandas de la época que merecían (yo siempre lo he pensado) haberse transformado en disco a imagen y semejanza de lo que se ha hecho en la BBC con actuaciones especiales para la ocasión para el mítico John Peel u otros compañeros de la radio pública de las Islas. Y ojo que lo digo por lo que yo pude aportar en ese rico archivo, pero también a lo largo de los años colaboraron a la causa otros compañeros que estuvieron antes, coetáneos o que vinieron después.

Pero… esas actuaciones no eran a traición; eran previamente programadas. Más aún: solían hacerse los viernes y contaban con la preceptiva prueba de sonido antes de registrarla para la posteridad en esas bobinas de cinta magnetofónica (llamadas “tortas” en el argot radiofónico) de una hora de duración (la minutación del programa). Lo que ocurre es que, ya, puestos, se quedaron con el nombre de G.A.T.O. porque era resultón.

Era necesaria toda esta introducción antes de llegar al motivo por el que las g.a.t.o.´s se llaman así. G de Grabación, A de Actuación, T, de Traición y O, de Original.

Algo os dije el mes pasado de esa guitarra que mi amigo Flequi (Juan José) Berruti (jerezano y en cuya casa del barrio de Tetuán grabaron los Automatics sus primeras maquetas) me prestaba para que se quedase “distraída” en un lugar del estudio en donde grabábamos el programa y en el momento justo les pidiera a los artistas que hicieran algo con ella: tocarse una canción, vamos.

Y la serie de G.A.T.O.‘s (auténticas y genuinas) porque fueron a traición, empiezan con Evan Dando. Correspondía hacer entrevista de promo por la edición de Come on feel the Lemonheads que ya era el sexto disco y que salió en el 93. Y el protagonista se presentó en pijama (de color amarillo) porque le habían perdido la maleta en uno de los transbordos de aeropuerto en aeropuerto. Y guitarra en mano (la suya, aunque la de “repuesto” estaba en su sitio) interpretó temas de su álbum vigente a los que añadió (había dejado encima de la mesa deliberadamente un “G.P.”) el “Streets of Baltimore” de Gram Parsons. Esa G.A.T.O. acabó siendo material complementario de un CD EP promocional (golosina de coleccionista) del sello Dro.

Ahora tocaría hablar del regalo que nos dejó Thom Yorke cuando interpretó un tema que me presentó como “Bulletproof” y que acabaría saliendo en su siguiente disco. Algún seguidor (de mi programa y de esta web) me escribía el otro día diciéndome que guarda en una cassette ese momentazo histórico y lo que menos le importa es que (eso lo maticé yo) el volumen de las seis cuerdas esté un poco alto en comparación con el nivel (casi a la par) de la voz del cantante de Radiohead.

Y compañeros de escudería eran Blur. Y de nuevo mi cómplice fue Mayte, AR internacional del sello. La noche anterior en Madrid pasaba factura y la interpretación a traición del “End of the century” del “Parklife” fue algo más que un desastre. Damon se marcó una colección de “gallos” impresionante y Coxon incluso usó un rotulador verde para poner puntitos de orientación en el traste de la guitarra.

Acabamos el recorrido por las G.A.T.O‘s auténticas de verdad (porque fueron a traición traición) con aquel día en que estaban grabando en este estudio Música los sevillanos Long Spiral Dreamin (con Miguel Rivera de Maga dentro) y les unimos a los Charlatans que presentaban su Up to our hips. Tim Burgess y compañía cogieron en préstamo los instrumentos acústicos de sus colegas e improvisaron un “Autograph” con guitarras y palmas.

Uno, dos, tres y hasta cuatro incunables (en G.A.T.O.) de aquellas entrevistas noventeras con un póker de ilustres: Lemonheads, Radiohead, Blur y Charlatans. Casi nada.