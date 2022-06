Nueva canción de Ramírez Exposure con Marc Jonson

Tal como te venimos comentando desde hace unas semanas, después del verano verá la luz el álbum de Víctor Ramírez (Ramírez Exposure) con Marc Jonson. Aunque ambos colaboraron en Young Is The New Old, que Ramírez publicó en 2017 y Jonson produjo, este nuevo disco será realmente un trabajo conjunto entre ambos artistas. El disco se titulará Turning On The Century y será publicado en vinilo y CD por el sello Hurrah Música. Será un disco doble que se lanzará en dos volúmenes que, en total, contendrán 20 canciones.

Si a principios de junio os mostrábamos el primer adelanto del disco, “Tape recorder”, hace escasos días nos llegó un nuevo sencillo titulado “The real sound of the world”. De nuevo, una excelente pieza pop en el habitual estilo envolvente y luminoso con una pizca de melancolía al que nos tiene habituado Ramírez. Es Víctor quien canta en esta canción, mientras que Marc Jonson se encarga de los coros, las percusiones y una vibrante guitarra acústica solista. La portada es, de nuevo, obra de la artista valenciana Paula Costas.

Esto nos cuentan sus autores sobre la canción: “A medida que crecemos, aprendemos nuevas lecciones… Desde el momento en que empiezas a descubrir cómo caminar y hablar, es impredecible lo que te puede llegar a ocurrir… dos pasos adelante, tres atrás… continúa así… Cuando cumplí 18 años, el mundo de repente se volvió más grande de lo que en un principio parecía. Sin los amigos de la infancia ni la seguridad de mis antiguas rutinas diarias. Miré con mis ojos de niño a esta máquina frenética que otros llamaban ‘Vida’ y me puse las pilas de la única forma que sabía: a través de la creación musical. Ya se sabe, tienes que hacer algo para encontrar tu lugar en el mundo, como Cybill Shepherd en ‘The Heartbreak Kid’. Entonces usas tus talentos y ambiciones más obvias para hacer un camino a través de un territorio desconocido. Vas aprendiendo sobre la marcha como siempre lo has hecho. Eres libre y puedes volar si te mantienes fiel y recuerdas que las personas sienten lo mismo cuando se encuentran a sí mismas y tarde o temprano deben pararse a escuchar el sonido real del mundo para llevar a cabo su siguiente movimiento.

Creo que esas líneas dan una visión particular sobre lo que significa esta canción… Va sobre la posibilidad de no rechazar lo que siempre fuiste desde el principio: Un alma libre en constante aprendizaje, incluso en los tiempos más inadecuados para ello“.

A continuación puedes escuchar “The real sound of the world”, lo nuevo de Ramírez Exposure junto a Marc Jonson.

Página web de Marc Jonson

Ramírez en redes sociales:

Instagram

Facebook

Twitter