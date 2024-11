La PlayList Emergente de la semana

Como cada miércoles, compartimos nuestra PlayList Emergente de la Semana. Una sección semanal en la que os presentamos siete canciones escogidas a partir de las muchísimas propuestas que llegan cada día a nuestra redacción, siempre eligiendo aquellas remitidas por nuevas bandas y artistas emergentes, o al menos que buscan una mayor difusión para su música. Hoy en nuestra PlayList Emergente os invitamos a descubrir con nosotros la música de Allie Lune, Gentleman Clef, Love Ghost, Ruto Neón, Suena Jaleo, Dea Nammu y Lode.

Allie Lune – Pedestal

Allie Lune es una cantautora andaluza-colombiana formada en Reino Unido y afincada en Madrid desde octubre de 2023. A principios de 2022 debutó con el sencillo «All the things I would do», y a finales del pasado año lanzó su primer álbum, Teselas. Ahora, casi un año después, publica un nuevo sencillo titulado «Pedestal». El tema, producido por la propia artista junto a Oskar Okay, habla de admirar a alguien y sentirse por debajo. El vídeo ha sido dirigido y producido por Stefan Gutiérrez Yildirim.

Gentleman Clef – Nuestro Show de Truman

El grupo madrileño Gentleman Clef publicó hace unos días su primer sencillo en castellano, «Nuestro Show de Truman». La canción invita a reflexionar sobre la rápida evolución de la sociedad, la inmediatez y la superficialidad, y a reconectar con lo verdaderamente importante y cercano. Este nuevo tema de Gentleman Clef es el segundo avance del que será su segundo LP, cuya publicación está prevista para 2025.

Love Ghost ft. Rayben – Dear boy

Love Ghost es un artista de rock alternativo con sede en Los Ángeles. Su último sencillo, «Dear boy», es una colaboración con la artista y productora mexicana RAYBEN. El tema explora la tensión entre la ternura y el peligro, pintando un retrato de un amor que florece en medio del caos de la Ciudad de México. Una emotiva combinación de trap, hip-hop y música electrónica.

Ruto Neón – Vuela

Ruto Neón es una banda formada por el cantante y compositor Bruno Laencina y el percusionista Jose Antonio García. En 2023 presentaron su primer trabajo en castellano, Reset, compuesto por ocho canciones producidas por Brian Hunt. Hace pocos días que acaban de publicar su último sencillo del año, «Vuela». Una canción oscura y desgarradora con la muerte como trasfondo. «Vuela» ha contado con la producción de Ruto Neón y Mario Vigara, la mezcla de Raúl de Lara y la masterización de Antonio Navarro.

Suena Jaleo – Tanta ficción

Suena Jaleo es un grupo madrileño formado por Enrique Juarros (voz y guitarra rítmica), Sergio Albarrán (guitarra solista), Jorge Romero (bajo) y Kat Almagro (batería). Tras un largo parón y algún cambio en la formación, en 2023 publicaron su primer EP con su nuevo nombre. Gracias al primer premio obtenido en el concurso VACKSTAGE Discover, la banda ha grabado un sencillo titulado «Tanta ficción».

Dea Nammu – Illuminati cards

Dea Nammu es un grupo español de música electrónica que está a punto de publicar su primer álbum, Reset. El mes pasado lanzaron su último sencillo, «Illuminati cards». Un tema que, como indica su nombre, hace referencia a un popular juego de estrategia de los años 80 cuyo objetivo era dominar el mundo a través de intrigas y conspiraciones. En el vídeo que acompaña a la canción el grupo recrea un telediario que informa sobre noticias reales que, supuestamente, fueron predichas por el mencionado juego.

Lode – TKILA

Lode es un artista gallego de música urbana con una gran repercusión en redes sociales y medios de comunicación. En breve publicará su primer EP, del que ha avanzado ya un par de canciones. La tercera, «TKILA», vio la luz hace apena unas semanas. Se trata de un enérgico tema de música electrónica que denuncia el odio que se genera en las redes, dando el salto a la vida real, reivindicando que hay que disfrutar de lo que uno hace sin hacer caso a los haters.