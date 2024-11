Tindersticks (Teatro Coliseum) Madrid 04/11/24

La música de Tindersticks lleva más de tres décadas acompañándonos como un refugio ante el ruido exterior. Una calma chicha, cuyas presentaciones en directo se convierten en toda una experiencia de introspección, de un silencio reverente compartido y de emoción, mucha emoción, ante un repertorio de inmutable atemporalidad.

Los de Nottingham regresaban a la capital algo más de un año después de su paso por Inverfest para presentar Soft Tissue (2024), con el que recuperan la pulsión del soul más oscuro, sin perder de vista su característico folk brumoso, los arreglos de jazz y los ambientes cinematograficos. Un trabajo más «convencional» que la experimentación que envolvía Distractions (2021), adornado con arreglos de cuerdas y vientos. Algo que en su concierto en el Teatro Coliseum obviaron, ya que los cinco músicos se bastaron para desgranar en gran parte este último disco, aparte de obsequiarnos con una selección de canciones de su última década; principalmente de las publicadas desde The Something Rain (2012), obviando en esta ocasión su primera etapa por completo.

Fueron cerca de dos horas que desde la deliciosa instrumental «How He Entered» y esa belleza de «A Night So Still», que nos pellizcaba con los punzantes efectos de guitarra de Neil Fraser y nos trasladó a un limbo de atmósferas de las que no quisimos salir. Baladas introspectivas como las recientes «Falling, the Light» y «Nancy», se fundían con la casi pastoral «Trees Fall» y la nocturna “Second Chance Man”. Recuperaron esa «Willow» escrita por Stuart Staples para la banda sonora de High Life (aunque acreditada a Tindersticks) y que cuenta con la voz del actor Robert Pattinson, nos hicieron viajar a través de los desarrollos de esa «The Bough Bends» que brota entre alientos y cantos de pájaros; y pararon el tiempo con una de las gemas de su llamada segunda etapa, «Medicine».

A partir de aquí se centraron de nuevo en Soft Tissue interpretando «Always a Stranger», «The Secret of Breathing» y «Don’t Walk, Run», sorprendiéndonos con los coros de Dan McKinna en «Turned My Back» y «New World», antes de la cuál Staples se dirigió al publico con un cariñoso «estamos muy contentos de tocar para vosotros, aunque nuestros pensamientos estén en Valencia ahora mismo» que levantó una ovación. El bis nos dejó el tema que daba título a la banda sonora de Stars At Noon (2022) de su habitual Claire Denis, la delicada y romántica “Pinky In The Daylight” y la soberbia «For the Beauty» tras la que cerraron una bella actuación que puso sentido a un lunes gris de noviembre.

Foto Tindersticks: Manuel Pinazo