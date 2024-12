La PlayList Emergente de la Semana

Como cada miércoles, compartimos nuestra PlayList Emergente de la Semana. Una sección semanal en la que os presentamos siete canciones escogidas a partir de las muchísimas propuestas que llegan cada día a nuestra redacción, siempre eligiendo aquellas remitidas por nuevas bandas y artistas emergentes, o al menos que buscan una mayor difusión para su música. Hoy en nuestra PlayList Emergente os invitamos a descubrir con nosotros la música de Rusel, Dakles, Delacueva, Sunday, June, María Yfeu, Bludog y Amanda Solar.

Rusel – Descubrí

Rusel es un grupo de Alicante formado hace ahora apenas un año, aunque sus componentes ya cuentan con experiencia en otros proyectos. Su música, vibrante pero introspectiva, lleva a reflexionar sobre la vida al tiempo que también nos invita a celebrarla. Su primer sencillo vio la luz hace unas semanas y se titula «Descubrí». En ella Rusel nos hablan de esos amores locos que nos tienen en un sinvivir porque no sabemos qué decisiones son las correctas.

Dakles – Mamá dime

Dakles es un joven artista extremeño que previsiblemente publicará en 2025 su primer álbum. Nominado como artista revelación en los últimos Premios de la Música Extremeña, hace unos días lanzó un nuevo sencillo titulado «Mamá dime», frase que aparece también traducida al japonés. La canción, emotiva y envolvente, se presenta con un vídeo grabado en diversos parajes de Extremadura.

Delacueva – Amor a la deriva

Delacueva es un artista zaragozano que hace poco presentó su segundo sencillo, «Amor a la deriva». La canción ha sido producida por Noel Campillo y lo acompañan Jorge Portillo (guitarras), Carlos Montull (bajo) y Dani Katena (batería). «Amor a la deriva» habla de esas relaciones intermitentes que provocan desasosiego e incertidumbre. El vídeo, que alterna ambientes campestres y urbanos, es obra de la productora Vanilla Bloom.

Sunday, June – Summer without you

Sunday, June es un grupo, aunque empezó como proyecto artístico en solitario, que nos llega desde Suiza. En febrero publicarán el álbum Sun Gliter And Other Reflections, disco masterizado en Crystal Mastering Studios que saldrá con el sello parisino NUDA. En los últimos meses han lanzado varios sencillos de anticipo, el último de ellos este tema titulado «Summer without you».

María Yfeu – Cógelo fuerte (antes de que cambie)

La joven sevillana María Yfeu publicará su segundo álbum a principios de 2025. Un disco que estará presentando el 15 de marzo en la sala El Sol de Madrid, en el marco de MAZO. Como avance de su nuevo trabajo, hace un par de semanas lanzó el sencillo «Cógelo fuerte (antes de que cambie)». Una canción que resume lo que se siente cuando se pierde la confianza en uno mismo y en su entorno. Lo nuevo de María Yfeu se mueve entre el pop de autor y la electrónica.

Bludog – Burn with my love

Bludog es el nombre que ha escogido para su proyecto en solitario la madrileña Lucía Torres Panadero, quien también forma parte de bandas como Las Moskito y Bichobola. En su sencillo «Burn with my love» explora la dualidad de la pérdida y el reencuentro, el amor que se deshace y vuelve a encontrarse en otro y lugar. La canción, compuesta en París y grabada entre Amsterdam y Madrid, cuenta con la producción de Jorge Antequera.

Amanda Solar – Demonios dentro

Amanda Solar es cantante, compositora, dramaturga y actriz. A finales de 2022 empieza a trabajar en sus propias composiciones, de las cuales cuatro han salido publicadas como sencillos. El último de ellos se titula «Demonios dentro», una hipnótica canción que habla justamente de esos demonios interiores con los que todos tenemos que lidiar en nuestro día a día. El vídeo es obra de la propia Amanda junto a Hada Torrijos y Almudena Comino, encargándose del estilismo Javier Portugués.