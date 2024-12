Public Service Broadcasting – The Last Flight (SO Recordings)

Public Service Broadcasting parecen haberse convertido por deseo propio en una especie de historiadores que dedican sus canciones a escarbar en hechos que permanecen en la memoria colectiva. Si en el EP The War Room utilizaron material de la Segunda Guerra Mundial para relatar el conflicto, en el disco The Race for Space, abordaron la era dorada de la exploración espacial. Con Every Valley exploraban el legado y el declive industrial en el Reino Unido, mientras que su último disco hasta la fecha Bright Magic, estaba dedicado a la ciudad de Berlín.

La banda de J. Willgoose, Esq. vuelve con The Last Flight, inspirado en el que fue último vuelo de la pionera de la aviación Amelia Earhart. Viajamos a 1937, mientras intentaba convertirse en la primera mujer en completar un vuelo alrededor del mundo, cuando su avión, un Lockheed Electra, perdió contacto cerca de la isla Howland en mitad del Océano Pacífico. Durante meses se la buscó sin descanso, pero nunca se encontró resto alguno. Esta tragedia, epítome de la lucha por superar las barreras de género en una era donde los cielos apenas comenzaban a ser conquistados, ha animado a los británicos para dedicar todo un álbum a Earhart. Curiosamente, igual que Laurie Anderson, en su última obra.

The Last Flight es un álbum muy cinematográfico en lo sonoro, que sin abandonar ese math-rock característico y la construcción de las canciones con voces prestadas de archivos sonoros o invitadas, utiliza a la actriz Kate Graham en el papel de Earhart para recrear esta historia. Todo tiene un tono épico y evocador, desde la atmósfera onírica de la inicial «I Was Always Dreaming», a los obstáculos y el vértigo que plantea «Towards The Dawn». «The Fun Of It», con la voz de la berlinesa Andreya Casablanca, que ilumina el relato con la filosofía de vida de Amelia, marcada por la alegría de perseguir sus sueños, mientras «The South Atlantic», con Kate Stables (This Is The Kit), combina unas orquestaciones conmovedoras, con todo un relato sobre el empoderamiento.

Hay un bonito homenaje al avión en «Electra», y a la libertad de surcar los aires resuena en «Arabian Flight», «Monsoons» explora un tono más oscuro, mientras «A Different Kind Of Love» pone el toque más emotivo con la bonita aportación de Anna Kirsten de EERA. La orquestal «Howland» concluye una notable entrega que se revela como experiencia casi inmersiva, una celebración del espíritu inquebrantable de una mujer que pasó a la historia.

Escucha Public Service Broadcasting – The Last Flight