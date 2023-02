Como todos los miércoles, aquí estamos fieles a nuestra cita con la PlayList Emergente de la Semana. Una sección semanal en la que os presentamos siete canciones escogidas a partir de las muchísimas propuestas que llegan cada día a nuestra redacción, siempre eligiendo aquellas remitidas por nuevas bandas y artistas emergentes, o al menos que buscan una mayor difusión para su música. Hoy en nuestra PlayList Emergente os recomendamos siete canciones de Poor Little Things, Future Hondo, Amante Laffón, Los Valientes, El Día Eléctrico, Alebrije y Javi Lost.

Poor Little Things – One for the road

Poor Little Things es un dúo australiano afincado en Suiza formado por Tina Jackson y Dave Talon. En 2018 debutaron con un EP homónimo al que siguió en 2019 un álbum titulado Disco’s Burning y, en 2021, el LP Deal Breaker que te presentamos en nuestra sección 7 Minutos al Día. Hace pocas semanas publicaron un nuevo sencillo, «One for the road», en el que endurecen todavía más su potente sonido.

Future Hondo – Luna Huelva

Future Hondo es un proyecto que, aunque se forma como tal en 2022, empieza a tomar cuerpo en 2020 cuando el cantante/cantaor Tremendo y el artista y productor Joseph Nada decidieron comenzar un camino de exploración hacia el mundo del cante jondo. Hace pocas semanas ha visto la luz su primer sencillo, «Luna Huelva», que nos dan a conocer a través de una hipnótica video-portada.

Amante Laffón – Bodas y palomas

Amante Laffón es una joven banda sevillana formada por Carlos Calderón (voz y guitarra), Kiko Calderón (bajo y coros), Daniel Calderón (batería y coros) y Daniel Tamajón (guitarra). Después de publicar en 2022 su primer LP, Reflexiones Breves Sobre Asuntos Largos, la próxima primavera lanzarán un nuevo disco, un EP en este caso. Como avance han publicado un nuevo himno «postpop», como ellos lo definen: «Bodas y palomas».

Los Valientes – Nadie al volante

Los Valientes son un grupo de Manresa de punk rock que debutaron con un EP homónimo en 2017, al que siguió un LP en 2020, De Aquí Al Cielo, que no pudieron presentar por la pandemia. En los próximos meses planean publicar un nuevo EP del que, de momento, nos avanzan esta urgente y reivindicativa canción titulada «Nadie al volante» con vídeo realizado por Long Live.

El Día Eléctrico – No solo

El Día Eléctrico era un dúo mallorquín del que te hablamos hace unos años en nuestra sección 7 Minutos al Día. Ahora, convertido en el proyecto en solitario de David Fernández,publicará en breve su primer LP, No Solo, acompañado por Toño Márquez a la batería y Andrei Quint al piano. Un disco que promete ser más personal, arriesgado y guitarrero. Precisamente así, «No solo», se titula su primer sencillo de adelanto que hoy te presentamos en nuestra PlayList Emergente de la Semana.

Alebrije – Inmortales

El grupo madrileño Alebrije publicará mañana su primer álbum, Inmortales. Un disco sobre la fragilidad de la vida que combina el folk pop con un sabor latino inspirado, particularmente, en México. En los últimos meses han avanzado varios sencillos, uno de los cuales («Vidas paralelas») te presentamos en nuestra sección 7 Minutos al Día. Hoy te mostramos otra canción de Inmortales, la que da nombre al disco, con vídeo de Raquel Porcel protagonizado por Arantxa Fernández de Moya. Alebrije estarán presentando el álbum el 18 de febrero en la madrileña sala Siroco (entradas aquí).

Javi Lost – Speeding up

Javi Lost es un músico cántabro que, tras pasar por diversos grupos, se lanzó en solitario el pasado año. En los últimos meses ha publicado varios sencillos, algunos de los cuales han pasado ya por nuestra PlayList Emergente. Todos ellos de forma conjunta integran un EP que ya está completo, puesto que la última canción salió hace apenas unos días. Se titula «Speeding up», ha sido grabada por Pablo Cano y Javi Lost, producida y mezclada por Pablo Cano, y cuenta con la colaboración especial de Javi Botanz Parra. Con «Speeding up» de Javi Lost cerramos por hoy nuestra PlayList Emergente. ¡Hasta la próxima!